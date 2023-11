Kiadták a figyelmeztetést: tomboló szélvihar és hózápor szakad ezekre a magyar megyékre

A Dunántúlon nagy területen lehetnek viharos (ált. 60-80 km/h, a magasabban fekvő részeken és a Balaton környékén ezt meghaladó) széllökések – írja péntek éjfélig tartó előrejelzésében az OMSZ.

Erős széllökésekre figyelmezteti az ország nyugati részén élőit az OMSZ. A figyelmeztetés szerint a Dunántúlon nagy területen lehetnek viharos (ált. 60-80 km/h, a magasabban fekvő részeken és a Balaton környékén ezt meghaladó) széllökések. Emellett délen, délnyugaton egy-két záport dörgés, villámlás is kísérhet. Megjegyzik azt is, az ország keleti felén, harmadán lokálisan a napi csapadékösszeg is elérheti, meghaladhatja a 20 mm-t.

A tomboló szél miatt előrejelzés ráadásul szombaton is marad, ám a nyugati megyék mellett első fokú riasztás élesedett Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére is. A szombati előrejelzésben azt is írják, a keleti tájakon nagyrészt felhős marad az ég, és ott további eső, záporeső, helyenként hózápor is előfordulhat. Máshol felhőátvonulásokra számíthatunk többórás napsütéssel, csak néhol alakul ki záporos csapadék. Ráadásul az északnyugati, északi szelet erős, főként a Dunántúlon és északkeleten viharos lökések kísérik.