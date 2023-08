Megáll az ész, 86 évesen is autót vezet Pásztor Erzsi: te életkorhoz kötnéd a jogsit?

„A városban vezetek, országúton, messzebbre már nem megyek” – árulta el egy interjúban a 86 éves Pásztor Erzsi.

Pásztor Erzsi a Bestnek adott interjújában többek között arról beszélt, hogy most, 86 évesen is még rendszeresen vezet, igaz már csak a városban. A színésznő azt is hozzátette, szerinte sok szempontból az idősebbek jobban vezetnek, mint a fiatalok:

Egyébként szerintem az idősebbek sokszor jobban vezetnek, mint a fiatalok. Ők kicsit durvábban, agresszívan vezetnek, nem indexelnek, úgy mennek, mint aki megtébolyodott. Ez az öregekre nem jellemző.”

A színésznő azt is elárulta, hogy jó és rossz élmények is érik vezetés közben. Egy esetben például egy férfi a piros lámpánál magából kikelve ordítozott vele, „azt hittem, agyvérzést kap rögtön”. Pásztor ijedtségében csak annyit válaszolt neki, hogy „uram, magának tökéletesen igaza van”. Egy másik esetben viszont pont azt kiabálta át neki egy mellette megálló férfi, hogy a feleségével együtt nagyon nagyra tartják a színésznőt, és bár külföldön élnek, amikor csak tehetik, megnézik őt a színházban.

Vezessenek-e az idősek?

Időről időre visszatérő vita, hogy életkorhoz kössék-e a jogosítványt. A legutóbbi, nagyobb port kavart eset 2021 februárjában történt, mikor az akkor 88 éves Vitray Tamás autóbalesetet szenvedett. A balesetben Vitray volt a hibás, amit ő nem is tagadott. Ugyanakkor az eset után azt is kijelentette, hogy nem gondolkodik azon, hogy felhagyjon a vezetéssel.

De emlékezetes egy még korábbi, három évvel ezelőtti eset is, amikor egy idős sofőr a forgalommal szemben hajtott fel az autópályára. Az eset után Sebestyén Balázs fogalmazott meg sarkos véleményt nem csak az idős sofőrökkel, hanem a nekik alkalmasságit kiadó orvosokkal szemben is:

A csávótól elvenném a jogosítványt, a mamának kötelező házikarantén egy évig, senki sehova. Felderíteném a háziorvosát és azonnal kettő év letöltendőre ítélném őt is, mint a huzat. Elmennek a háziorovosok a fenébe, akik ötezer forintért átengedik, az összes rohadjon meg.”

Az eset után a Pénzcentrum arról kérdezte az olvasókat, hogy ők életkorhoz kötnék-e a jogosítványt. Akkor több mint 2 ezer olvasónk szavazott, 73 százalékuk nem értett egyet a felvetéssel, mely szerint életkorhoz kellene kötni a vezetést. A kommentek alapján ők a teljes szabadság hívei: mindenki vezethessen addig, ameddig az orvos alkalmasnak találja arra és/vagy alkalmasnak érzi magát.

A szigorítás mellett voksoló 27 százalék zöme a saját rossz tapasztalatai alapján gondolta akkor azt, hogy egy bizonyos kor felett már ne engedjék vezetni az idős embereket.