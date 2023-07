Szegényes nyaralást tervez idén rengeteg magyar: már ezen is kénytelenek spórolni

Az időjárás egyre inkább a nyaralóknak kedvez, a jelenlegi gazdasági helyzetben azonban, aki csak teheti, igyekszik visszafogni a kikapcsolódással járó költéseit. A magyar lakosság legnagyobb része például nem hajlandó 5-10 ezer forintnál többet költeni egy éjszakára, ha belföldön utazik – derült ki az OTP Bank friss felméréséből. A nagyobb családdal vagy barátokkal szervezett közös üdülések ugyanakkor segíthetnek az egy főre jutó kiadások csökkentésében. Az OTP Bank új Számlabontó funkciójával könnyebbé válik a bankkártyával egyben kifizetett közös kiadások elszámolása: néhány kattintással, fizetési kérelem formájában kérhető el a társaság tagjaitól a rájuk eső rész.

A jelenlegi gazdasági helyzetnek köszönhetően egyre tudatosabban kezelik a magyarok a pénzügyeinket, és a nyaralások során is sokkal megfontoltabbak költéseket illetően. A magyar lakosság legnagyobb része (27 százaléka) 5-10 ezer forint közötti összeget, míg a negyedük 10-15 ezer forintot hajlandó kifizetni egy-egy éjszakáért, ha belföldön utazik és száll meg – derült ki az OTP Bank friss felméréséből[1], amely arra is rávilágított, hogy ennél többet szintén csak ötből egy ember kész kiadni a szállásért. Mindössze 2 százaléka nyilatkozik úgy, hogy nála nincsen maximum összeg szállásfoglaláskor. Külföldi utazás esetén a válaszok így alakultak: a megkérdezettek 19%-a 10-15 ezer, 16%-a 15-20 ezer, 14%-a 20-25 ezer, 9%-a pedig 25-50 ezer forint közötti összeget is hajlandó kiadni egy éjszakáért.

„Az egy főre jutó kiadások csökkentésében az is segíthet, ha nagyobb családdal vagy barátokkal szervezzük az utat, hiszen így olcsóbb lehet a szállás, megoszlanak az utazással kapcsolatos költségek, kedvezményesebbek a belépők” – mondta Szűcs Judit, az OTP Bank pénzforgalmi területének senior menedzsere, majd hozzátette: „Az OTP MobilBank új funkciójának, a Számlabontónak köszönhetően pedig a pénzügyek kezelése is egyszerűbbé válik, ugyanis, ha egy személy fizeti egyben bankkártyával például a vacsora árát, az alkalmazásban könnyen szét tudja osztani az összeget a társaság tagjai között, a rájuk eső részt pedig fizetési kérelem formájában tudja elkérni. A Számlabontó funkció további előnye, hogy a fizetési kérelemre adott azonnali átutalás választranzakció díjmentes.”

A reprezentatív felmérésből az is kiderült, hogy a magyar lakosság több mint fele bankkártyával szereti rendezni a szállás költségeit. A készpénzes fizetést a válaszadók 27 százaléka, az átutalást pedig közel négyből ketten részesítik előnyben.

Aki csak teheti, az a nyaralás során is igyekszik valahogyan spórolni. A válaszadók közel fele a szuveníreken és egyéb felesleges kiadásokon igyekszik megtakarítani, 35 százaléka pedig ingyenesen látogatható programokat keres. A magyarok közel harmada olcsóbb szálláshelyek közül válogat, illetve szintén ennyien vannak, akik étterembe járás helyett magukra főznek.