Hihetetlen, de igaz: 30 milliót fizetnek, ha erre az idilli szigetre költözöl

Bővült a sora azoknak a távoli helyszíneknek, ahol nem csak tárt karokkal várnak minket, de még anyagi támogatást is adnak azért cserébe, ha oda költözünk. A bátor válllakozóknak üresen álló otthonokat kell felújítaniuk, ezúttal néhány távoli írországi szigeten.

Már több ízben is írtunk olyan országokról, melyek tárt karokkal várják, nem csak a turistákat, de a kallandozó szellemű költözni vágyókat is. Ezek többnyire vidéki falvak, melyekbe új életet kívánnak lehelni a megnövelt lakosságszámmal, mindehhez pedig támogatást is adnak az embereknek. Ezen lehetőségek sora bűvült, ezúttal néhány északi szigettel.

Mint a CNN megírta, Írország nemrég jelentette be, hogy több mint 20, a nyugati partjainál fekvő idilli sziget újjáélesztését tervezi, köztük Inis Mórét, amelynek lélegzetelállító tájait az A Sziget szellemei című hollywoodi sikerfilmből ismerhetjük. Ezen kívül azonban 10 másik sziget közül is választhatunk. Hamarosan 84 000 euróig (több mint 31 millió forint) megnövelt összegű támogatást kínálnak majd azoknak, akik hajlandóak felújítani az üresen álló vagy elhagyott otthonokat, majd lakni bennük, és az üresen álló otthonokért felelős tisztviselők mostantól azon dolgoznak, hogy azonosítsák a jogosult ingatlanokat.

A leendő szigetlakóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy bár nincsenek korlátozások arra vonatkozóan, hogy ki vásárolhat ingatlant Írországban, a lakás birtoklása nem garantálja a lakhatás jogát. A kormány honlapján megtalálhatók a legfrissebb részletek az Our Living Islands politikáról és a meglévő felújítási programról.