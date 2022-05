Ezeken a vonalakon ismét emeletes járatokkal utazhatunk a vasúton: visszatértek a motorvonatok!

Május 30-tól az újszászi vonalon már 30 hétköznapi és 31 hétvégi járatot szolgál ki KISS. A ceglédi vonalon pedig 33-ra nő munkanapokon az emeletes járatok száma, szombat-vasárnap továbbra is napi 36 vonatban közlekedik KISS. Eddig összesen 34 új járművet vett át a MÁV-START, melyek az elővárosban öt vasútvonalon közlekednek, továbbá az előszezoni menetrend életbelépésével hétvégente a Balatonra is visszatértek.

Május 30-tól az eddigieken túl a Budapest–Újszász–Szolnok (120a) vonalon hétköznap további nyolc, hétvégén hét KISS járat közlekedik. Hétfőtől a Budapest-Keleti pályaudvarról 4:10-kor, 9:15-kor, 14:15-kor, 19:15-kor, valamint a Szolnokról 7:01-kor, 12:01-kor, és 17:01-kor kigördülő szerelvények lesznek emeletes motorvonatok a hét mindennapján. Ezek mellett hétköznap esténként 19:01-kor is KISS motorvonattal utazhatunk Szolnokról a fővárosba.

Budapest-Cegléd-Szolnok (100a) vonalon pedig hétköznaponként négy újabb járatban közlekednek emeletes szerelvények. A Budapest-Nyugati pályaudvarról 14:03-kor és 17:33-kor, Ceglédről 15:48-kor és Kecskemétről 6:12-kor induló, hétköznap közlekedő vonat KISS. Itt hétvégén, a már megszokottak szerint napi 36 alkalommal jár emeletes vonat.

A 40 darabos flottából már 34-et vett át a vasúttársaság, így egyre nagyobb arányban utazhatunk az emeletes motorvonatokkal, országosan hat viszonylatban már állandó jelleggel. A hét minden napján járnak KISS vonatok a Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Újszász-Szolnok, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Vác-Szob és a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon.

A Dunakanyar vonalán Vácra és Szobra munkanapokon két járat kivételével minden vonatot KISS motorvonatból állítanak ki, hétvégéken is csak modern motorvonatokkal utazhatnak az utasok. Hétvégente pedig Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza között egyes sebesvonatokon is találkozhatnak az utasok az emeletes szerelvényekkel. Az új járművek kedvezőbb menetdinamikai tulajdonságainak és a gyorsabb utascseréjének köszönhetően javul a menetrendszerűség, nő az utazási komfort ezeken a szakaszokon.

Emellett május 16-tól az előszezoni menetrend szerint hétvégente és ünnepnapokon KISS emeletes motorvonat közlekedik már a Balaton déli partján, a Szob és Fonyód közötti Jégmadár expresszvonatban is. A Dunakanyarból érkező járat nagy népszerűségnek örvendett a tavalyi évben, a főszezonban szinte folyamatosan teltházzal közlekedett. A nyári főszezonban még további balatoni expresszvonatokon is várhatóak KISS motorvonatok. Ezeken a járatokon 12 darab kerékpár is szállítható, így azoknak is jó választás, akik bringával indulnának egy balatoni kirándulásra.

