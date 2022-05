Egyre több magyar dönt úgy, hogy így utazik a járvány után: ez újraírhatja 2022 turizmusát

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Két turbulens év után egy friss kutatás azt mutatja, hogy mind az üzleti- mind a szabadidős repülőjegy foglalások száma túllépte a világjárvány előtti szintet, valamint az utasszállító hajók, vonatok és buszok szektorában is erős fellendülés tapasztalható. A nemrég kiadott Travel 2022: Trend and Traditions kutatás 37 ország, köztük Magyarország szemszögéből mutatja be a nemzetközi turizmus vakcina utáni, kevésbé korlátozott állapotát.

Kiemelkedő a Mastercard Economics Institue elemzése szerint, hogy amennyiben a repülős foglalások száma továbbra is ebben az ütemben fog növekedni, akkor 2022-ben világszerte közel 1.5 milliárddal többen fognak repülőgéppel utazni, mint az előző évben. A nyilvánosan elérhető utazási adatok vizsgálata, valamint a Mastercard hálózatán belüli névtelen, aggregált eladási számok alapján a kutatás képes megvizsgálni az utazások kulcstényezőit. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A legfontosabb 2022-es megállapítások a következők: A szabadidős és az üzleti utak száma egyaránt túllépi a járvány előtti szintet : április végére a nemzetközi szabadidős repjegy foglalások száma a 2019-es adatot már 25%-kal túlszárnyalta, a rövid és középtávú utak foglalási számai 25% és 27%-kal emelkedtek meg. A nemzetközi üzleti foglalások száma először márciusban lépte túl a járvány előtti szintet; elsősorban a hosszú-távú foglalások száma emelkedett, kétszámjegyű értékekkel. Ebben az irodákba való visszatérés fontos befolyásoló tényezőnek bizonyult.

Ebben az irodákba való visszatérés fontos befolyásoló tényezőnek bizonyult.

Eközben az autós utazások megőrizték népszerűségüket, az útdíjakra, valamint az autóbérlésre költött összeg 19% illetve 12%-kal emelkedett.

A havi költekezés növekedési üteme több mint kétszeresére nőtt 2019-hez képest, áprilisban például 140%-kal bővült. A korlátozások feloldása újraírta 2022 turizmus-térképét: nem meglepő, hogy a bővülő lehetőségek, valamit a könnyebb tervezés hajtóerő a foglalási számok növekedésében. A legtöbb ország - az Ázsia - Csendes Óceáni régió kivételével - enyhített a korlátozásain. Ennek eredményeképp az Egysült Királyság, az USA, Svájc, Spanyolország és Hollandia ma világszerte a legkeresettebb úticéloknak számítanak5. Mint minden repülőút, úgy az utazás fellendülése is szembesült ellenszéllel és hátszéllel egyaránt. Ahogy a "Nagy Újraegyensúlyozás" világszerte zajlik, a mobilitás kulcsfontosságú szerepet játszik a járvány előtti élethez való visszatérésben - mondta Bricklin Dwyer, a Mastercard vezető közgazdásza és a kutatást készítő intézet vezetője. "A fogyasztók kitartása a „normális élet" mellett, illetve az igényük, hogy bepótolják a kiesett időt optimizmusra ad okot, és úgy gondoljuk, hogy a fellendülés továbbra is folytatódni fog, még ha lesznek is kisebb bukkanók az út során."

Címlapkép: Getty Images

