Kegyetlen nyoma lehet a budapesti metrón a háborúnak: nem tudni, mi lesz a szerelvényekkel

2-es és a 4-es metró közlekedését is érintheti az ukrajnai háború – írja a Világgazdaság. Az érintett metrószerelvények keréktárcsáit ugyanis időszerű lenne cserélni, ezért pedig végső soron egy olyan ukrán gyár felelne, amit már lehet, hogy el is pusztították az oroszok.

Az ukrán háborús helyzet miatt bizonytalanná vált a 2-es és a 4-es metróvonalon közlekedő kocsik keréktárcsáinak cseréje, ami végső soron a menetrendre is kihathat – írja a lap. A lényeg az, hogy az érintett vonalakon közlekedő Alstom Metropolis (AM) szerelvények futófelületei időnként elkopnak, ami egy teljesen normális jelenség. Ezeket először a BKV próbálja helyrehozni, de ha ez nem sikerül, akkor cserélni kell őket.

A probléma viszont jelenleg az, hogy a beszerzéssel megbízott cég (Radreifen) egy olyan vállalkozást tüntetett fel alvállalkozóként, melynek székhelye a jelentős ukrán ipari központnak számító Dnyipro, amit a háború kitörése óta több ízben is támadtak az oroszok. Sőt, a lap forrásai azt sem zárták ki, hogy az AM keréktárcsákat gyártó üzemet is bombázták, de munkavégzés biztos nincs a gyárban.

A lapnak a Radreifen ügyvezető igazgatója, Korompai Péter elmondta, valóban nehézségekbe ütköztek a megbízás teljesítésével kapcsolatban és jelezte, hogy a háborús helyzet miatt társaságuk haladéktalanul intézkedik. A lap kereste a BKV-t is, ám ők eddig nem reagáltak, tehát egyelőre nem tudni, milyen mélységekben érinti a 2-es és a 4-es metró közlekedését a keréktárcsák ügye.