Kiadták a figyelmeztetést! Már ma ránk szakad az ég, ezeken a helyeken lesz a legdurvább az eső

Reggel a nyugati határnál már néhol előfordul zivatar. A déli, délutáni óráktól előbb a Dunántúlon nyugati, északnyugati részén, majd később általában a Dunántúlon, később a középső országrészben is számítani lehet a záporok mellett helyenként zivatarokra is - írja mai előrejelzésében a OMSZ.

Azt is érdemes tudni, hogy estére esetleg már a Tiszántúlra is átterjedhetnek zivatarok. Zivatarban átmeneti intenzívebb csapadék, szélerősödés várható, de délnyugaton délután, kora este akár viharos (60-70 km/h feletti) szél, jégeső, főként az Alpokalján felhőszakadás is társulhat egy-egy zivatarhoz.

Forrás: OMSZ

Egy érkező hidegfrontnak köszönhetően este, illetve péntekre virradó éjszaka is várható az eső, zápor mellett elszórtan zivatar is - írják.