Brutál pénzbe kerül Magyarországon az új PlayStation 5: ennyiért ki fogja megvenni?

Majdnem 400 ezerbe fog kerülni, ha valaki beújítaná a Sony felpörgetett PS5 konzolját. Ha megszoktunk egy bizonyos kényelmi státuszt a konzol mellé, súlyos tízezrekbe fog kerülni, miközben a gép maga sem két fillérbe kerül.

Horribilis összeget kell kicsengetnie annak, aki megvenné a hamarosan boltokba kerülő, felturbózott PlayStation 5-öt - ez derült ki egy magyar TikToker friss videójából. A rövid ismertetőben a magyar srác arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a Sony felújított és újragondolt konzolja valóban komoly fejlesztéseket kapott (többek között AI turbózza fel 4K-ra a felbontást a régebbi játékoknál is, és a processzor is erősebb), sok százezer forintba kerül, ha valaki még kiegészítőket is venne.

A tiktoker felháborodottan jelezte, hogy mivel az újabb generációs PS5 kizárólag digitális kiadásban lesz elérhető, fizikai lemezt csak akkor lehet használni vele, ha ehhez még külön beszerzünk egy lemezolvasót - ennek ára azonban fölözi a 40 ezer forintot. Emellett az új gép gyári állványt sem kapott, így ha valaki biztonságban szeretné tudni otthon is, mg be kell, hogy szerezzen egy ilyet is - ez további 12 ezer forint.

Mindennel együtt, ha valaki megvenné a feturbózott konzolt, annak arra kell számítania, hogy 380 ezer forintnyi összeggel lesz majd könnyebb - nagy kérdés játékoskörökben, hogy vajon ezt hányan lesznek hajlandóak kiköhögni.