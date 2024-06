Hatékony és intelligens üzleti megoldások az ASUS-tól (x)

PR Link a vágólapra másolva

A gyors tempójú üzleti világban egy megbízható és hatékony laptop elengedhetetlen a szakemberek számára. 2024 ráadásul hatalmas változást hozott a hordozható számítógépek piacán, hiszen a mesterséges intelligencia a szoftveres megoldások mellett hardveres szinten is egyre nagyobb szerephez jut, így azoknak is érdemes nyitott szemmel járniuk, akik saját céges laptopjukat vagy a teljes vállalati gépparkot is általában egy nagyobb hardveres szintugrás esetén frissítik.