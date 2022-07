Most éri meg telefont cserélni: akár 40 ezer forintot is spórolhatnak a szerencsések!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) bejelentette, hogy július 18-tól nem szűnik meg az állami 2G és 3G mobiltelefonok cseréje, hanem új feltételek mellett folytatódik. A korábbi 20 ezer forint helyett ugyanis innentől fogva már 40 ezer forint támogatást is kérdhetnek az érdeklődők, ráadásul a támogatással vásárolható telefonok felső ár korlátját is eltörölték.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) bejelentette, hogy meghosszabbítja az eredetileg 2022. július 17-ig tartó csereprogramját, amely így 2023. március 31-ig, vagy a programra előirányzott ötmilliárd forintos keret eléréséig lesz elérhető. 2022. július 18-tól az eMAG-Extreme Digital üzleteiben is az új feltételek alapján, készülékenként bruttó 40 ezer forintos támogatást lehet igényelni az eredeti, 20 ezer forintos támogatás helyett. Ezen felül a hírközlési hatóság e dátumtól kezdve eltörli a kedvezménnyel elvihető készülékek felső, 120 ezer forintos árkorlátját is, ennél drágább telefonokra is lehet majd támogatást igényelni. A árkorlát eltörlése révén az eMAG-Extreme Digital kínálatában mintegy ötszázféle modellre nő a támogatással igényelhető készülékek köre.

Kizárólag új, 4G vagy 5G technológiát, illetve a VoLTE nevű, 4G-s beszédhívási technológiát támogató mobilkészülék beszerzéséhez nyújtható támogatás - július 18-ától az eMAG.hu mobilkészülék-csereprogram aloldalán lesznek listázva a kompatibilis készülékek.

Miért kell lecserélni a 2G/3G mobilokat?

A kizárólag 2G vagy 3G hálózatokon működőképes mobiltelefonok cseréje azért vált aktuálissá, mert a hazai mobilszolgáltatók 2023-ra kivezetik 3G szolgáltatásaikat, mert már arányaiban nagyon kevés eszköz használja ezeket. A 3G-rádiósávokat több felhasználót kiszolgálni képes, gyorsabb átvitelt biztosító 4G/5G szolgáltatások nyújtására lehet majd használni. A 3G-s mellett 2G-s készülékek cseréjére is igénybe vehető az állami támogatás, hiszen az ilyen készülékek gyakorlatilag alkalmatlanok digitális szolgáltatások használatára. 2G-n mobiltelefonálni ezt követően is lehetséges lesz.

Hasznos tudnivalók a csereprogramban való részvételhez

A telefoncsere programban kizárólag magyar állampolgársággal (magyarországi lakhellyel) rendelkező magánszemélyek vehetik igénybe az állami támogatást, személyenként egy darab készülékre. További feltétel, hogy a pályázóknak rendelkezniük kell olyan működőképes 2G/3G készülékkel, amelyhez tartozik hazai szolgáltatónál kötött feltöltőkártyás vagy havidíjas mobilelőfizetés, illetve az ehhez tartozó SIM-kártya, amellyel 2022. április 30-ig bonyolítottak hanghívást valamelyik hazai mobilszolgáltató 2G vagy 3G mobilhálózatán.

Az igénybe vevőknek vállalniuk kell, hogy a támogatásra jogosító régi készülékéről – a SIM kártya nélkül – a gyári beállítások visszaállításával minden személyes adatot letöröl, majd a készüléket leadja a kereskedőnek megsemmisítésre az új készülék megvásárlásakor. Valamilyen személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány vagy kártyaformátumú vezetői engedély vagy útlevél), és lakcímkártya bemutatására is szükség van a jogosultság ellenőrzéséhez.