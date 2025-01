Az RTL után a TV2 is rendkívüli műsorváltozást jelentett be: mi folyik itt?

Az RTL után a TV2 is változtat a műsorrendjén: a csatorna ezen a szombaton sem az eredeti tervek szerint sugározza a filmeket. A nézők az előzetesen meghirdetett Krokodil Dundee helyett A múmia visszatér című filmet láthatják

Ahogy korábban az RTL bejelentette csütörtöktől életbe lépő műsorváltozását, úgy most a TV2 is módosította a hétvégi programját. Már a múlt héten is eltértek az eredeti tervektől, amikor az Ocean’s Thirteen – A játszma folytatódik helyett a Jurassic World került képernyőre. Ezúttal ismét meglepő döntés született: a Krokodil Dundee helyett a népszerű kalandfilm, A múmia visszatér lesz látható - számolt be róla a Média Klub.

A változás érinti a késő esti műsorrendet is, így a Lucy című film későbbi időpontra, 21:55 helyett 22:20-ra csúszik.