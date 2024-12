Tömegével járulhatnak a mozipénztárakhoz a nézők karácsonykor: mindenki erre a filmre kíváncsi

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Karácsonykor mindig kiemelkedő a forgalom a mozis jegypénztáraknál, 2024-ben ez különösen igaz lehet. A hosszú, négynapos karácsony és az azt követő hétvége során rengetegen indulhatnak el családilag, barátokkal vagy akár egyedül is a mozikba. Lesz is mit nézni: lehet csemegézni az eddig bemutatott sikerfilmekből, valamint a friss premierek közül. Karácsony és év vége felé mindig megszaporodnak a különleges, vagy egyszeri vetítések is, ezekre is érdemes figyelni. A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb filmcímeket.

A Filmforgalmazók Egyesületének adatai alapján a december 12-től 18-ig tartó mozis műsorhéten tarolt a Hogyan tudnék élni nélküled?, a magyar zenés film Demjén Ferenc dalaival. A film ezen a héten debütált, 82822 jegyet váltottak rá, több mint kétszer annyit, mint a második helyezettre, a Futni mentemre. Pedig a Futni mentem rendkívül népszerű, a nyitóhétvégén 84 344 jegyet adak el rá, most pedig már 237 984 eladott jegynél jár. Harmadik a Vaiana 2 (Moana 2), ami a premiert követő második héten beelőzte a Futni mentemet és első tudott lenni, hogy aztán a december 6-tól 11-ig tartó műsorhéten a Futni mentem vegye vissza a vezetést. Ahogy minden évben, idén is óriási harc megy majd a nézőkért az ünnepek alatt, mutatjuk, idén mivel készülnek a mozik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A múlt héten csütörtökön a Kraven, a vadász és a Niko, a rénszarvas - Az északi fényen túl debütált azok közül, amik a TOP-es listára jutottak, a Fekete kanári 11., a Éjszakai vadászat 14. helyen végzett. Sokan voltak még kíváncsiak a Wickedre, az Óz világában játszódó musicelre, valamint Dwayne Johnson új karácsonyi filmjére A hullahó-akcióra is. Még a Gladiátor II., az Azahriah-film és az új Gyűrűk Ura animációs film tudott feljutni a toplistára. Az igazi nagyüzem viszont csak most indul a mozikban, hiszen holnaptól kezdődik a téli szünet, jövő héten pedig legalább négy napig tart a karácsony. Az ünnepek alatt, két ünnep között rengetegen terveznek mozizást családdal, barátokkal, és lesz is mit nézni: A már megjelent filmek közül még játsszák - és feltehetően játszani is fogják a mozik - több helyen a most 20 éves A vándorló palota című Mijazaki Hajao-animációs filmet és újra mozikba küldték Az idő urait is és a Hugó, a vízilót. Az animációs filmek közül megy majd még biztosan a Vaiana 2, a Gyűrűk Ura-rajzfilm, a Niko, a rénszarvas, a Karácsonyi állatmesék, a Mufasa, a Szupermikulás, a Sonic 3 és az új Sütimanók-film.

A Futni mentem ilyen siker után biztos nem kerül még le műsorról, ahogy valószínű, hogy több magyar film is marad műsoron, vagy visszakerül, így a Hogyan tudnék élni nélküled, az Azahriah-film, az Egy százalék indián, a Fekete pont és a KIX.

A hullahó-akció mellett kifejezetten karácsonyi témájú családi film még - a már felsorolt animációsokon túl - a Derült égből karácsony és A nap, amikor apu megmenti a karácsonyt. Karácsonyi thriller a Csendes éj, és ünnepi témájú horror a Bohócrém karácsonya.

A nemrég bemutatott filmek közül A szerelem ideje Florence Pugh-val és Andrew Garfielddal, a Kincs a múltból, A kedvenc sütim, A szer, a Terápia alatt, a Szeretetreméltók, a Parthenopé – Nápoly szépe, és A szomszéd szoba valószínűleg műsoron marad.

Két ünnep között jön a Nosferatu, a Woodwalkers, a Határtalanul, a Maria, a Vilma és férfiak és a Miénk lesz a holnap. Természetesen lesz most is több premier előtti vetítés olyan filmekből, amelyek csak később érkeznének január folyamán, valamint arra is lehet számítani, hogy a mozik régebbi filmeket tűznek műsorra, pl. a Gyűrűk Ura-trilógiát. Mielőtt elindulnánk a moziba, érdemes lefoglalni, vagy megvenni a jegyeket online vagy telefonon, nehogy potyára utazzunk el a moziig, vagy más filmre kelljen beülni végül. Aki ritkán jár moziba, talán meglepődhet a jegyárakon, amelyek jelentősen nőttek az elmúlt években. Már az artmozis jegyek is 2600-2900 forint között vannak, a multiplexekben pedig 3000 forint felett érdemes számolni a felnőtt jegyekkel. Természetesen a mozihálózattól függően ez eltérhet, vagy akár város és város, mozi és mozi, vagy akár vetítés és vetítés (2D, 3D, 4D, IMAX, stb.) között is különbség lehet a díjszabásban. Ha egy család elmegy moziba karácsonykor, és még kukoricát meg üdítőt is vásárolnak, kb. 20 ezer forintos kiadással érdemes számolniuk.

