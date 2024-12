Ijesztő hírek: újra köztünk járhat a férfi, aki csonttöréssel fenyegette Zimány Lindát, kiengedték az IMEI-ből

Kiengedték az elmegyógyintézetből a férfit, aki azzal fenyegette meg Zimány Lindát, hogy eltöri a csontjait és hullazsákba teszi. A hatóságok szerint a férfi olyan fokú kóros elmeállapotban szenvedett a bűncselekmény elkövetésekor, ami kizárta, hogy felismerje cselekménye súlyát és annak következményeit.

Kiengedték az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetből azt a 43 éves férfit, aki azzal fenyegette Zimány Lindát, hogy eltöri a csontjait és hullazsákba teszi - írja a 24.hu. A lap szerint a Németországban letartóztatott férfi olyan fokú kóros elmeállapotban szenvedett a bűncselekmény elkövetésekor, ami kizárta, hogy felismerje cselekménye súlyát és annak következményeit - ezért a vele szemben indított nyomozást lezárták.

Mint kiderült, a férfi nem csak Zimány Lindát, hanem több rendvédelmi szervet is megfenyegetett, a hatóságoknak e-mailben írta meg, hogy ha nem telepítik külföldre a családját, akkor gyilkolásba kezd. Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője az ügyről csak annyit mondott el, a férfi jelenleg nem áll kényszerintézkedés alatt, mert annak törvényi feltételei már nem állapíthatók meg, az ügyet a rendőrség elkülönítette. A BRFK is megerősítette: büntethetőséget kizáró ok állapítható meg az elkövetőnél, ezért a büntetőeljárásról szóló törvény alapján megszüntették a nyomozást.

Megszólalt Zimány Linda is, aki ijesztőnek tartja, hogy fenyegetőjét kiengedték, és újra köztünk járhat. Bízik abban, hogy a szakértők jól döntöttek és a férfi nem jelent rá veszélyt, valamint abban is, hogy szigorítják az életveszélyes zaklatások büntetési tételét. A lapnak nyilatkozó jogász szerint csak akkor maradhatna kényszergyógykezelésre az elkövető az IMEI-ben, ha a bűnismétlés veszélye mellett a cselekménye olyan súlyos lenne, hogy büntetés esetén egy évnél súlyosabb büntetés várna rá.