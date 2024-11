Ezt feltétlenül tudnod kell az air fryerben készített rántott húsról

10-ből 8 magyar fogyaszt boltban kapható gyorsfagyasztott, panírozott húsokat. Többségük (78%) úgy gondolja, hogy ezen termékek népszerűsége legfőképpen a könnyű és gyors elkészíthetőségben rejlik – derül ki egy friss, országos reprezentatív kutatásból. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogyan kell tökéletesen elkészíteni a magyarok egyik kedvenc ételének boltban kapható változatát, a gyorsfagyasztott rántott húst. Mutatjuk az eredményeket.

Legtöbbünk számára a bő olajban sütés az otthoni rántott hús megszokott elkészítési módja, ahogy édesanyánktól és nagymamáinktól is láttuk a vasárnapi ebéd készítésekor. De mi a helyzet a boltban kapható, gyorsfagyasztott, panírozott hússal?

A megkérdezettek közel fele a gyorsfagyasztott, panírozott húsok esetén is ragaszkodik a „jól bevált” módszerhez: ezt is bő olajban süti meg, mert úgy véli, így lesz csak tökéletes a végeredmény. Jelentős az ellentábor is, nagyjából ugyanannyian (45%) vannak olyanok –a fiatalabbak között még többen (64%) – akik inkább az olaj nélkül, sütőben vagy air fryerben való elkészítést preferálják, mert úgy gondolják, így egészségesebb lesz az étel.

Azok teszik jobban, akik az olaj nélküli sütést részesítik előnyben, ugyanis a gyorsfagyasztott rántott húsok jellemzően készre sütöttek, így nincs szükség további olajra az elkészítésükhöz. A termékek csomagolásán fel is tüntetjük az olaj nélküli elkészítési módot. Ez alapján elkészítve a végeredmény tökéletes lesz: jól átsült, de mégsem száraz hús és ropogós panír. Arról nem is beszélve, hogy ha nem olajjal sütünk, nem lesz olajszag sem a lakásban. Az, hogy a gyorsfagyasztott, boltban kapható rántott hús esetén nincs szükség nagybevásárlásra - a panírozással járó felfordulásról nem is beszélve - pedig csak hab a tortán. Ráadásul közel negyedóra alatt még ételrendeléssel sem kerül az asztalra meleg étel

– mondta el a VALDOR képviseletében Dén Melinda, kiemelt termék- és csomagolásfejlesztési vezető.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Valódi csúcsterméket akcióz le a Lidl: potom pénzért adják, garantált a roham a boltokba Jövő hétfőtől elképesztő akció indul a Lidl üzleteiben: 33 százalékos kedvezménnyel lehet hozzájutni a népszerű digitális forrólevegős sütőhöz.

A kutatásban választ adó magyar felnőtt lakosság csupán 11 százaléka gondolja azt, hogy a boltban kapható gyorsfagyasztott, panírozott húsokból a széles íz- és terméktípus választéknak köszönhetően változatos ételeket lehet készíteni.