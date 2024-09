Rablás! Ennyibe kerül egy fullos vacsora a legendás Oktoberfesten 2024-ben

Már a hétvégén is beszámoltunk róla, hogy bizony mélyen zsebbe kell nyúlni a sörért az Oktoberfesten. Azóta azonban kiderült, hogy bizony más ételeket, italokat sem kaphatunk meg kedvezőbb áron.

Már a hétvégén is beszámoltunk róla, hogy bizony mélyen zsebbe kell nyúlni a sörért az Oktoberfesten - az október 6-ig tartó rendezvényen átszámolva 6 ezer forint körül alakul egy korsó ára. Az azóta napvilágot látott TikTok-videók alapján már azt is tudhatjuk, hogy például a grillcsirkéért és a rántott húsért is 40 eurót (~16 ezer forintot) kérnek el a rendezvényen.

Ez azonban meg sem közelíti a Tomahawk Steak árát, amely egy másik árlista szerint 169 euróba (67 ezer forintba) kerül az idén.

A sör árának emelkedéséről egyébként egy harmadik videó emlékezett meg - eszerint az idei átlagár 15,4 euró (~6 100 forint), szemben a tavalyi 14,9 euróval (~5 900 forint). Ugyanakkor a covid előtt, 2019-ben még csak 11,8 eurót (~4 700 forint) kértek el egy korsó sörért az Oktoberfesten.