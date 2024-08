Lőttek a családok utolsó nyári tartalékainak is? Itt a lista, ez lehet most a mentőöv

Hamarosan ráfordulunk a nyár utolsó hetére, ami azt jelenti, hogy a tanév hamarosan kezdetét veszi. A szülők szabadsága már végleg elfogyott, de a gyerekek még egy utolsó nagy nyári kalandra vágynak. Ebben a cikkben öt last minute nyári tábort mutatunk be, amelyek tökéletesek lehetnek erre a célra.

Nyáron mindenki szeret nyaralni, ám az igazi nagy kalandot talán mégis a táborok jelentik a gyermekek számára, ahová elmehetnek legjobb barátaikkal, de akár egyedül is, pont azért, hogy újakra tegyenek szert. Bár lélekben talán már minden diák az iskolaidőre készül, sokak még úgy gondolhatják, egy utolsó nyári kaland azért még belefér. Igyekeztünk tehát összeszedni néhány tábort, amelyek pont augusztus utolsó hetében indulnak. Próbáltunk minél színesebb tematikákból válogatni, hogy mindenki találhasson a gyermekéhez illő kikapcsolódást.

1. E-rolleres kalandtábor

Időpont: 2024. augusztus 26-30.

Ajánlott életkor: 14-18 év

Napközis ár: 99 000 Ft

Ebben a táborban a fiatalok egyedi élményben részesülhetnek, miközben megtanulják az elektromos rollerezés alapjait, és naponta új túrahelyszíneket fedeznek fel, mint például Dobogókő vagy a Velencei-tó. A tábor csomagja magában foglalja a napi egy étkezést és frissítőket is, így a résztvevők teljes mértékben a kalandra koncentrálhatnak.

Részvételi feltételek:

betöltött 14. életév

min. 140 cm magasság és max. 120 kg súly

szülői vagy gondviselői hozzájárulás

a túrákat megelőző vezetéstechnikai és biztonsági tájékoztató elfogadása

a kedvezményes vagy teljes részvételi díj megfizetése

2. Élményfestő Tábor, Paletta festőműhely

Időpont: 2024. augusztus 26-30.

Ajánlott életkor: 8-14 év

Napközis ár: 60 000 Ft

Ez a tábor kiváló lehetőség a kreativitás kibontakoztatására, ahol a gyerekek napi festésen vehetnek részt. Az élményfestés mellett a program része a közös séta és játék a Pillangó parki játszótéren, amely kellemes kikapcsolódást biztosít minden résztvevő számára. Ebédet a Teletáltól lehet rendelni, ami 7600 Ft/hét vagy otthonról is hozható, és mikróban felmelegíthető. Tányért, evőeszközt, poharat tudnak adni. Tízóraira vagy uzsonnára müzliszelet és gyümölcs (pl. alma, narancs, banán) biztosított, ezen felül gyümölcsteával, limonádéval vagy ásványvízzel tudják megkínálni a gyerekeket.

3. POD-IT Sakkakadémia

Időpont: 2024. augusztus 26-30.

Ajánlott életkor: 6-12 év

Napközis ár: 59 800 Ft

A PODIT Sakkakadémia tábor a Sakkpalota program továbbfejlesztett 4K-s változatával, egy különleges fantáziavilág segítségével, játékosított, szórakoztató formában fejleszti a táborba beíratott gyermekek kreativitását, vizuális gondolkodását, mozgáskoordinációját. Mindezekhez a sakk stratégiai táblajáték szabályai, bábjai és világa jelenti az alapot, de a feladatok, játékok sokszínűsége, messze túlmutat a 64 mező világán, és a digitális kor ingereihez szokott gyermekek számára kínál olyan egész napos szellemi és fizikai elfoglaltságot, amelyben végig örömüket lelik.

4. Funside-LEGO Movie Maker Tábor

Időpont: 2024. augusztus 26-30.

Ajánlott életkor: 5-11 év

Napközis ár: 79 900 Ft

A Funside Budapest teljesen kezdő szinttől induló robotika táborában a LEGO Education kifejezetten természettudományi oktatásra kidolgozott WeDo 2.0 robotprogramozási szettjeivel dolgozhatnak a táborozók a turnus során. A tábor kiváló barátok, testvérek és új embereket megismerni vágyók számára is, hiszen minden feladatot párokban végeznek el: minden páros két megegyező szettet kap kézhez, amelyekben a LEGO elemek mellett olyan speciális alkatrészek is szerepelnek, mint egy miniszámítógép, motor és különböző bemeneti jelek mérésére alkalmas szenzorok. A projektek során – és megadott instrukciók alapján – a gyerekek maguk építenek össze robotokat, majd egy tablet segítségével be is programozzák őket, mindeközben a valódi életből vett problémákra találnak megoldást.

5. Találj Egy Zöld Zugot! – Napközis ökotábor Zugló

Időpont: 2024. augusztus 26-30.

Ajánlott életkor: 6-10 év

Napközis ár: 39 900 Ft

Az ismeretek átadásán és az élményszerű közös gyakorlatokon túl fontos a tábor számára, hogy a fiatalok megismerjék Zuglót és a 14. kerület utcáin, terein, zöldterületein, apróbb és nagyobb nevezetességein tapasztalják meg a környezet szépségét, értékeinek, erőforrásainak megőrzését. Céljuk, hogy a résztvevő gyerekek haladó pedagógiai módszerekkel, kiscsoportban, interaktív módon, játszva fejlődjenek, játék közben észrevétlenül váljanak cselekvő, tudatos állampolgárrá – és jól szórakozzanak az iskolát megelőző héten. Az ökotábor egy olyan, kisiskolások számára szervezett napközis tábor, amely egy egész hetes felejthetetlen élményt biztosít azoknak a gyerekeknek, akik az udvaron és a természetben érzik jól magukat.

Reméljük, a felsoroltak közül valamelyik tábor meghozta olvasóink kedvét, hogy belevágjanak gyermekeikkel a nyár végén egy utolsó, nagy tábori kalandba!