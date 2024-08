Áll a bál a sportvilágban: Pásztory Dóra is nekiment az úszószövetségnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka után az Eurosport másik olimpiai műsorvezetője, a kétszeres paralimpiai aranyérmes Pásztory Dóra is komoly kritikát fogalmazott meg szerda délelőtt a Magyar Úszószövetséggel (MÚSZ) szemben. Pásztory emellett Milák Kristóf ügyéről is írt, amit saját posztjában Hosszú Katinka is érintett - írja a Telex.

Pásztory először arról számolt be, hogy Léon Marchand felkészülésének szempontjából irreleváns volt, hogy az edzője vagy az úszók kapitánya mit nyilatkozott Milák Kristófról. Véleménye szerint fontosabb kérdés, hogy mit érezhetett Milák, amikor az edzője róla beszélt, ő viszont ezt nem tette meg. Hozzátette, hogy az úszó hallgatása elsősorban nem a MÚSZ-t érinti negatívan. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ezt követően tért át az úszószövetségre, és számos kellemetlen kérdést tett fel nekik. Felvetette például, hogy lehet-e jó irány csak az élsportban elért eredmények alapján megítélni egy szövetség munkáját. Továbbá azt is kérdezte, lehet-e felelősségre vonni a szövetséget, a szövetségi kapitányt és az edzőket, ha nem kizárólag a sportolóik érdekét szem előtt tartva nyilatkoztak. Pásztory arra is kíváncsi volt, hogy a szövetség képviseli-e azokat a fiatalokat is, akik nem versenysportolók akarnak lenni. Emellett több kérdést intézett a MÚSZ operatív működésével kapcsolatban is. Az igazán érdekes kérdéseket azonban rögtön az elején feltette: Lehet-e eredményesnek kikiáltani egy olimpiai szereplést a szövetség részéről, ha az érmet nyert sportolók felkészítésében nem vettek részt sportszakmailag? Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy sportszakmai feladatok ellátására 796 600 000 forint lett kiutalva. Továbbá azt is megkérdezte: lehet-e eredményesnek minősíteni a magyar úszóválogatott szereplését, ha csak Betlehem Dávid tudott egyéni csúcsot javítani a döntőben és mindössze négy versenyző javította meg egyéni legjobbját kilenc nap alatt? Ezzel kapcsolatban hozzátette: Betlehemhez hasonlóan Szokolai László által edzett Sárkány Zalán három egyéni csúcsot úszott. A Gellért Gáborral együtt dolgozó Pádár Nikoletta és Bob Bowman alatt pallérozódó Kós Hubert pedig egyet-egyet javítottak. Ez azt jelenti – írta –, hogy két magyar edző tanítványa nyújtotta legjobbját az olimpián. Eközben a szövetségi kapitány és vezetőedzők támogatása 2023-ban 42 228 000 adófizetői forint volt. Pásztory azt is megjegyezte: több mint kétmilliárd adófizetői forint megy el kizárólag a Nemzeti Versenysport Fejlesztési Programra. Ez jelentősen kiterjesztette a 2013 óta létrehozott kiemelt sportágfejlesztési programot.

Címlapkép: Getty Images

