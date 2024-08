Párizs 2024: újabb magyar siker az olimpián, Varga Ádám is futamgyőzelemmel jutott tovább

Kopasz Bálint után Varga Ádám is futamgyőzelemmel jutott tovább közvetlenül a középfutamba K-1 1000 méteren a párizsi olimpián.

A férfi kajakosoknál öt előfutamot rendeztek, Varga a negyedikbe került, a lelátóhoz legközelebb eső 7-es pályára. Az első két hely ért közvetlenül középfutamot, de a szám tokiói olimpiai és tavalyi világbajnoki ezüstérmese semmit nem bízott a véletlenre. Az óvatosabb rajt után 350 méternél már ő vezetett, a táv második felében pedig több mint magabiztos előnyt szerezve haladt a cél felé. A kérdés a végén csak az volt, hogy ki szerzi meg mögötte a második továbbjutó helyet, s ez végül a 2023-as vb-n mögötte harmadik német Jakob Thordsennek sikerült.

"Az egyik célom az volt, hogy az első kettőben legyek, a másik, amit magamnak állítottam föl, hogy megnyerjem mindenképpen a futamot. Egy jobb középfutam érdekében is, meg amiatt is, hogy összemérjem a német versenyzővel a tudásomat, aki szerintem (Fernando) Pimenta és (Kopasz) Bálint után a legnagyobb ellenfelem lesz, remélhetőleg a döntőben szombaton. Láttam, hogy elfáradt, bár nekem is elég kemény futam volt" - kezdte értékelését az MTI kérdésére a KSI 24 éves kajakosa, Varga Ádám.

Mint mondta, jól tudott koncentrálni, a megfelelő technikával evezett, és jó tempót ment. A taktikája az volt, hogy azzal a tempóval induljon el, amit edzésen jónak érzett, aztán valahol majd kinéz, és a többi attól függ, hol áll. "Láttam, hogy ott vagyok velük 500 méter felé, gondoltam, tartom ezt a tempót, és majd kell valami a végére" - folytatta.

Elárulta, hogy összességében nem fáradt el nagyon, de kicsit azért szédült a végén. "Lehet, hogy front vagy a nagy páratartalom miatt. A többi versenyzőnél is láttam, hogy ült a stégen, és ez nem előfutam utáni megszokott dolog, hogy mindenki kidől." - tette hozzá. A K-1 1000 méter középfutamát és döntőjét szombaton rendezik.

Címlapkép forrása: MTI/Kovács Tamás