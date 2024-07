Hét budapesti játszóház, ahol akár egész nap gond nélkül elvan a gyerek: ide megéri elmenni

Budapesten számtalan játszóház várja a szórakozni vágyó gyermekeket, összeszedtük közülük a hét legjobbat, melyek az egész nyári szünet alatt várják őket és az egész családot.

A gyermekeknek megváltást, a felnőtteknek viszont sokszor fejtörést okozhat a nyáriszünet. Annak érdekében, hogy a szünidő is érdekes és értelmes programokkal teljen, összegyűjtöttünk hét olyan budapesti játszóházat, ahol akár egy egész napot gond nélkül el tud tölteni a gyerek, vagy akár az egész család.

1. Kölyökpark

A Kölyökpark talán a legnagyobb játszóház-lánc Budapesten, több helyszínen is jelen vannak, úgy mint: a Mammutban, a Pólus Centerben, az Árkádban, nem olyan régóta pedig már az Etele Plázában is. Klasszikus mászóka-rendszerekkel, golyótengerrel és gyerekfelügyelettel várnak mindenkit 4 éves kortól. Szívesen szerveznek születésnapokat is.

Belépőjegy:

30 perc játékidő már 800 Ft-tól

Bérlet már 4.700 Ft-tól

Nyitvatartás:

hétfő – péntek: 10:00-20:00

szombat: 9:00-20:00

vasárnap: 9:00-19:00

2. Csodavár

A Csodavár integrált játszóház külön figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű gyermekekre. Különleges játékelemekkel és fejlesztő foglalkozásokkal, valamint tematikus családi napokkal várják a látogatókat. A kisebbik udvari játszótér mellett kialakított kávézóban a felnőttek pihenhetnek.

Belépőjegy:

1 éves kor alatt: 0 Ft

1 éves kor fölött: hétköznap (60 perc) - 2.200 Ft

1 éves kor fölött: hétvégén (60 perc) - 2.400 Ft

Nyitvatartás:

Hétköznap: 8:00-19:00

Hétvége: 10:00-19:00

3. Minipolisz

A Király utcai Central Passage emeletén található MiniPoliszban a 3-12 éves gyerekek különféle „felnőttes” szakmákat próbálhatnak ki, ilyen például a bolti eladó, a postás és az autószerelő. Különféle szimulátorok és játékállomások teszik izgalmassá a látogatást.

Belépőjegy (főszezonban):

Gyermekjegy - 3.490 Ft/fő (1-12 éves korig)

Kísérő jegy: 1.890 Ft/fő (13 éves kor felett)

Családi jegy: 8.990 Ft

Nyitvatartás: 10:00-19:00

Hétfőn és kedden zárva

4. Elevenpark

Az Újbuda Centerben található Elevenpark 3000 négyzetméteren kínál szórakozást az egész családnak. Trambulinok, hullámvasutak és mászókarendszerek színesítik az élményt a legkisebbek számára külön részleget alakítottak ki. Születésnapi rendezvények is szervezhetők.

Árak:

Kisgyermekjegy (0-2 év): Ingyenes

Gyermekjegy (2-14 éves): 3.200 Forint (az utolsó 2 órában 2.500 Ft)

Felnőttjegy: 1.500 Ft.

Családi jegy: 8.500 Ft

Hétvégén ezek az árak 4500; 2000 és 12.000 Ft-ra emelkednek.

Nyitvatartás:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

hétfő – péntek: 13.00 – 20.00

szombat: 10:00-20:00

vasárnap: 10:00-19:00

5. MOM Park Játszóház

A MOM-park emeletén dzsungel hangulatú játszóház várja a gyerekeket csúszdákkal, versenypályával és sószobával. Utóbbiban áshatnak és markolókkal játszhatnak a gyerekek, miközben élvezik a tengeri só jótékony hatását.

Árak:

1 órás gyermekjegy: 3300 Ft (minden megkezdett újabb fél óra +1350 Ft)

30 perces gyermekjegy: 1650 Ft

Gyermek napijegy: 5500 Ft

Kísérőjegy: 1000 Ft

Nyitvatartás:

10:00-20:00

6. Kölyökvadon

A Récsei Centerben található Kölyökvadon Családi Játszóház 1200 négyzetméteres légkondicionált játéktérrel várja a családokat. A terráriumokban és a hatalmas akváriumokban egzotikus állatokat lehet megcsodálni. Persze itt is többféle játék van, például csúszdák, labirintusok, légvárak és minifoci. Gyerekzsúrokhoz a Lovagvár bérelhető.

Árak:

Napi gyerek jegy: 3700 Ft

Gyerek jegy: 32 Ft/perc

Családi jegy: 7500 Ft

Kísérő (felnőtt) jegy: 650 Ft

Nyitvatartás:

Hétfő, kedd: 12-19:00 óráig

Szerda, csütörtök, péntek: 10-19 óráig

Szombat: 10-20:00 óráig

Vasárnap: 10-18:00 óráig

7. Tarzan-park

A Tarzan-park egyedülálló módon egy szabadtéri „játszóház”, amely a IV. kerületben található. A 2014-ben megnyílt területen álló torony, amely az újpesti víztorony kicsinyített mása, teljesen egyedi tervezés alapján született. A játszótér több elemével, így a hajóval és a homokbányával még londoni és bécsi játszótereken is lehet találkozni. A parkban több mint 13 különböző tematikájú játszósziget található, ráadásul folyamatosan bővítik a kínálatot.

Belépőjegy:

2 év alatti gyermek: ingyenes

Gyermek (2-14 éves kor): 2800/fő

Kísérő: 2300 Ft/fő

Újpestieknek 15, családoknak 10, a nap végén az utolsó két órában pedig mindenkinek 50%-os kedvezmény igénybe vehető.

Nyitvatartás:

9:00-19:00