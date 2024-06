Itt az új Tippmixkirály: 6 milliót kaszált a magyar válogatott Eb-meccsén, elárulták, mire fogadott

Vargát gólkirálynak, Szoboszlait a torna játékosának jelölték rengetegen a magyar fogadók közül - mondták el a Szerencsejáték Zrt. sajtótájékoztatóján. A cég elárulta, hogy rekord született abban a tekintetben, mennyien fogadtak egy tornán belül a magyarok meccseire.

Varga Barnabást is komoly esélyesnek gondolták a magyar fogadók a Németországban rendezett labdarúgó Európa-bajnokság gólkirályi címére - ez derült ki a Szerencsejáték Zrt. mai sajtótájékoztatóján. Az állami szerencsejáték-társaságnál elmondták, hogy a gólkirályi címre a fogadók leginkább Cristiano Ronaldót, Romelo Lukakut és Kylian Mbappét tartották esélyesnek arra, hogy a legtöbb gólt szerzik majd a tornán.

Ennél is bátrabban húzták be a sportfogadók azt, hogy Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya lesz a legjobb játékos a tornán. Ezen a képzeletbeli listán csak Kylian Mbappé előzte meg, a harmadik pedig Jude Bellingham, a fiatal angol játékos lett.

Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője elmondta: a cég online sportfogadási portálja, a Tippmixpro megjulása óta még jobban lehet azt látni, hogy komoly igény mutatkozik a gyorsabb játékra a sportfogadás területén is. A sportfogadók már régen nem csak "papíralapon" játszanak, hanem az interneten is, és igénylik, hogy olyan fogadások is legyenek, amik specifikusan a magyar játékosok teljesítményét érinti. Ezek a meccs közben, élőben is megfogadható eseményeket jelentik.

A vasárnapi, Skócia-Magyarország csoportmeccsen nagyot kaszáltak a fogadók: nem csak a magyar győzelemre, hanem még arra is érkeztek tippek, hogy Csoboth Kevin gólt szerez.

A legnagyobb nyereményt egy kecskeméti játékos könyvelhette el, aki a magyar győzelmet is rátette a szelvényére, és a játéknap végén 48 ezer forintot kockáztatva hatmillió forintot nyert.

A játékos nem csak a magyarok skótok elleni győzelmét, hanem a Svájc-Németország döntetlenjét is eltalálta, emellett még két másik kimenetel jött be neki. Négyes kötésben megjátszott szelvénye így több mint százszoros pénzt hozott.

Azon nincs is mit csodálkozni, hogy a szerdán véget ért csoportkörben a négy leginkább "megfogadott" eseményből három a válogatott csoportmeccsei voltak. Pontos számokat nem közöltek, de annyit elárultak, hogy természetesen rekordszámú fogadás jött be erre a három magyar mérkőzésre.

Horváth Zoltán elárulta, hogy az Eb kezdete óta az átlagos tét 2,2-szeresére emelkedett ahhoz az átlagos összeghez képest, amivel a magyar fogadók játszani szoktak. Ez "normál" időszakokban 500 és 1 000 forint közötti összeget szokott egyszerre jelenteni.

Mivel a magyarok szereplése véget ért az Eb-n, a szakértők már természetesen a kieséses szakaszra koncentrálnak. Az Odds Központ szakértői szerint a legnagyobb esélye a német-angol döntőnek van a szorzók alapján, de komoly sanszot adnak arra is, hogy a spanyol vagy a francia válogatott érjen oda a fináléba.