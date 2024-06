Most közölte a HungaroMet: durva zivatar, jégeső, szélvihar tarolja le az ország jelentős részét

Ma még kellemes, nyár eleji időjárásra számíthatunk, azonban szombat estétől intenzív csapadékhullásra, viharos széllökésekre és jégesőre is lehet számítani Magyarország nagy részén - közölte a HungaroMet.

A tájékoztatás szerint délelőttig az időnkénti felhősödésből kialakulhat helyenként zápor, esetleg az ég is megdörrenhet. Később átmenetileg határozottan csökken a záporos csapadék esélye, és sok napsütés valószínű a gomoly- és fátyolfelhők mellett. Késő délutántól nyugat, délnyugat felől erőteljesebb felhősödés kezdődik, és estefelé elsősorban a Nyugat-Dunántúlon már a záporok, zivatarok számossága is kissé növekedhet. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környezetében viszont erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű. Késő estére többnyire 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Az előrejelzésben kiemelték, hogy szombat estig csak elvétve lehet zivatar, majd estétől, késő estétől a nyugati és a déli országrész kivételével, legnagyobb eséllyel az északi, északkeleti harmadban egyre többfelé lehet számítani előfordulásukra. Az erősebb gócokhoz intenzív csapadékhullás (ált. > 20-30 mm, lokálisan ennél több is lehet), viharos (~60-80 km/h) széllökés, illetve jégeső (~1-3 cm átmérő) társulhat. Felhívták arra is a figyelmet, hogy szombaton délkeleten, délen a középhőmérséklet elérheti, meghaladhatja a 25 fokot.