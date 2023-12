Itt az elképesztő lehetőség: most akár tízmilliárdokkal gazdagabban zárhatjuk az évet

Az Eurojackpoton 29,7 milliárd, az Ötöslottón 3,6 milliárd a Hatoslottón pedig 645 millió forint várja azokat, akik még az ünnepek előtt próbára tennék szerencséjüket. A kedvenc számok megjátszásához még a lottózóig sem kell elfáradni, az Okoslottó alkalmazásból vagy a szerencsejatek.hu oldalról is egyszerűen és könnyedén játékba lehet küldeni a kiválasztott számokat.

Legutóbb egy évvel ezelőtt, 2022. december 9-én üdvözölhettük a legutolsó, egyben legnagyobb hazai Eurojackpot nyertest, aki bruttó 31 milliárd forinttal gazdagabban zárta az évet. A játékon 106 húzás óta nem született magyar nyertes, most pénteken pedig már 78 millió euró, vagyis átszámítva bruttó 29,7 milliárd forint várja a nemzetközi lottójáték szerelmeseit.

A hazai számsorsjátékok terén sincs ok panaszra, hiszen az Ötöslottón már 3,6 milliárd forint várja a játékosokat, így, ha valaki egyszemélyben tippeli meg helyesen az öt nyerőszámot, a játék történetének hatodik legmagasabb jackpotjával gazdagodhat. A játékon egyébként már 20 hete halmozódik a nyeremény, a sorsolások során pedig százszor hagyta el a sorsológömböt egy-egy nyerőszám.

Ezek között az elmúlt 5 hónapban egyszer sem szerepelt például a 13-as, a 21-es vagy éppen a 45-ös szám, míg például a 4, a 14 és a 74 már háromszor is a nyerőszámok közé került, a 47 pedig már négyszer is jelentett találatot a halmozódás ideje alatt. A Hatoslottón még csak egy hónapja halmozódik a nyeremény, a jackpot már így is 645 millió forinttal várja a 6/45-ös játék kedvelőit.

A kedvenc számok megjátszásához már a lottózóig sem kell elmenni, hiszen a Szerencsejáték Zrt. megújult Okoslottó alkalmazásában könnyedén, a mobilegyenlegből vagy – online regisztrációval rendelkező játékosok– a belső egyenlegből is ikszelhetnek. Az alkalmazásban lehetőség van a kedvenc számok eltárolására és megjátszására, de aki Fortunára bízná magát, az a mobiltelefon megrázásával véletlenszerűen generált számokkal is részt vehet a számhúzáson.

Az alkalmazás további előnye, hogy minden nyeremény esetén üzenetet küld a felhasználónak. Az 599 999 forint és az alatti mobil lottó nyeremények a bankszámlaszám megadását követően automatikusan átutalásra kerülnek, az ennél nagyobb összegű nyeremények esetén az alkalmazás tájékoztatást küld a teendőkről.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon