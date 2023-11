Elképesztő dolog derült ki a kávézásról: fogadjunk, hogy ezt még te sem tudtad!

Egyre gyakoribb, hogy az embereknek valamilyen érzékenység miatt kell lemondaniuk 1-1 ételről vagy italról, így nem meglepő, hogy a kávé esetében is előfordulhat, hogy le kell mondanunk róla, vagy legalábbis kénytelenek vagyunk egy időre korlátozni a fogyasztását. Azonban már szerencsére számos alternatíva létezik. Ezeket szedte össze a HelloVidék.

A koffein emberi szervezetre gyakorolt élettani hatásai jól dokumentálhatóak, hiszen miután a véráramba kerül számos élettani folyamathoz hozzájárul. Amikor az adenozin (egy biokémiai közvetítő molekula, ami a fáradságot és az álmosságot jelzi a szervezetnek) szintje megnő, az agy jelez a testnek, hogy szükség van pihenésre. A koffein ezzel ellentétesen működik, blokkolja az adenozin receptorokat, így növelve bennünk az ébrenlét érzését.

Az éberség biztosítása mellett a koffein serkenti a kortizol és az adrenalin felszabadulását, ami megnöveli a vérnyomásunkat, gyorsítja a szívverésünket és fokozza az anyagcserénket. Ezek alkotják a koffein stimuláló tulajdonságait. Számos tudományos kutatás számolt be a kávézás egészségügyi hatásáról, azonban ezek többsége is valójában a koffeinről szóltak: egyes kutatási eredmények szerint a koffeinfogyasztás csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát, a Parkinson-kór, a vastagbéldaganat és a csontritkulás kialakulásának veszélyét.

Na de mi van, ha megtörténik velünk sokak rémálma, és nem fogyaszthatunk többé kávét? Ez pedig bárkivel megtörténhet, hiszen egyre gyakrabban fordul elő, hogy egy bizonyos ételt vagy italt valamilyen érzékenység miatt nem fogyaszthatunk tovább. Na de vajon mivel tudjuk helyettesíteni ezeket?

Amikor egy új fajta élelmiszerről hallunk, ami megoldást kínál egy már meglévő, sok évtizede fogyasztott étel vagy ital kiváltására, érdemes először mindig kicsit utána nézni, hogy pontosan honnan származik, mióta, mely kontinensen állítják elő és milyen előnyöket társítanak az elfogyasztásához

– tanácsolta Ressely-Szarvas Veronika dietetikus, az MDOSZ Kommunikációs Bizottságának elnöke, aki alternatívaként a chai lattét a matcha teát, a cikoria kávét sorolta fel.

Véleményem szerint egyáltálan nem az ördögtől való a kávéfogyasztás, hiszen ha betartjuk a szerveztünk számára javasolt mennyiségi limitet, akkor még a szív és érrendszerünk védelméért is tehetünk. Nagyon fontosnak tartom azonban kiemelni, hogy a koffeinfogyasztást sokan túlzásba viszik, nem figyelnek a mennyiségek betartására, ezért jobb, ha elővigyázatosak vagyunk. Sajnos a koffeint is túl tudjuk adagolni, de úgy gondolom ezt a mennyiséget elég nehéz elérni. Az EFSA álláspontja szerint egy egészséges felnőtt részére a napi 400 mg koffein elfogyasztása még egészséges beviteli értéknek számít, ami akár 3 csésze kávét is jelenthet

– tanácsolta a szakértő, aki mindenkit figyelmeztetett, hogy nemcsak a kávéban van koffein.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a koffein mértékének kiszámításába beletartozik a csokoládé is, a kakaó ital is, a kóla, a tea, az energiaital. Egy fél tábla (50g) ércsokoládé például 30mg koffeint tartalmaz, egy átlagos energiaital (250ml) 80mg koffeint, 1 csésze fekete tea 50mg koffeint. Mivel elég nehéz pontosan kiszámolni mennyi milligramm koffeint vittünk be a nap folyamán a különböző ételekből és italokból, jó, ha törekszünk a napi maximum 2 kávé elfogyasztására

– emelte ki Ressely-Szarvas Veronika.