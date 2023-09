Hiába a mesés vagyon: ezek a milliárdos csemeték biztosan nem sokat látnak majd az örökségből

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hiába van a világ nagy sztárjainak sokmilliárdos vagyonuk, sokan vannak köztük, akik nem akarják a gyerekeikre hagyni a pénzt. Az ok legtöbbször ugyanaz, álljanak meg ők is a saját lábukon, ne az ősök babérjain üldögéljenek. Olyan nagynevű emberek is így vélekednek, mint Mila Kunis és Ashton Kutcher, Bill Gates, Mark Zuckerberg, de Gordon Ramsay is.

Különleges sztármontázzsal rukkolt elő a Blikk. Azt vették górcső alá, kik azok a szuperhírességek, akiknek bár igazán nagy vagyonuk van, mégsem tervezik, hogy az örökségüket teljes mértékben gyermekeikre hagyják. Mila Kunis és Ashton Kutcher szerint gyerekeikre nagyon szerencsések, hogy ilyen életet élhetnek, de az örökségüket inkább elajándékozzák majd jótékony célra. Bill Gates még 2017-ben mondta azt, hogy a nagy vagyon eltorzíthatná gyerekeit, és mindazt amit később tennének, ezért 104 milliárd dolláros vagyonából mintegy 30 milliót (10 milliárd forint) tervez három gyerekére hagyni összesen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Jackie Chan is úgy vélekedett korábban, ha a gyereke képes rá, meg tudja keresni a saját pénzét, viszont ha nem, akkor csak elpazarolná az örökséget is. Mark Zuckerberg is azt mondta, egyetlen lányának az örökségének a 99 százalékát jótékonyságra tervezik fordítani. Gordon Ramsey sem akarja 5 gyermekére hagyni a vagyont, sőt ha utaznak, ők feleségével első osztályon, a gyerekek viszont csak másodosztályon. Azt mondta, feleségével csak abban egyezett meg, hogy 25%-át álljuk egy-egy lakás foglalójának. George Lucas sem szeretné három gyerekére hagyni minden vagyonát, azt mondja annak nagy részét az oktatás javítására fordítja majd, mert szerinte ez az emberi faj túlélésének a kulcsa. De Sir Elthon John sem akarja minden vagyonát két fiára hagyni, azt mondja, alapból szörnyű, ha valaki ezüst kanállal a szájában születik, a srácoknak viszont földhöz ragadottnak kell maradniuk, de azért jó anyagi helyzetűnek.

Címlapkép: Getty Images

