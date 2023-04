Hivatalos! Megérkezett a tavasz, akár 21 fok is lehet a héten

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Április közepén végre hivatalosan is megérkezik a tavasz, aminek hála akár 21 fok is lehet végre. a Kiderül segítségével összeszedtük, hogy hol is lesz jó idő a héten.

Húsvéthétfőn a legtöbb helyen többórás napsütésre számíthatunk, amit csak gomolyfelhők fognak némileg megzavarni. Mindössze a keleti, északkeleti megyékben élők jártak pórul, ide ugyanis vastagabb felhőzet érkezik a nap folyamán, aminek köszönhetően akár záporeső, vagy zivatar is kialakulhat. Az északi, északkeleti területeken a szél is megélénkül a nap folyamán. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között fog alakulni, míg késő este 3 és 8 fok közé hűl le a levegő. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kedden a gomoly- és fátyolfelhők mellett számíthatunk napsütésre is, de délelőtt nyugat, északnyugat irányából elkezd majd vastagodni a felhőzet. A nap második felében eső, zápor is kialakulhat, ami mellett a szél is megélénkül. A napi csúcsérték 14 és 19 fok között fog alakulni. Szerdán mindössze a Dunántúlon és északkeleten vastagodhat meg a felhőzet, de csak enyhe eső várható ezeken a területeken is. Az északnyugati, majd délnyugati, déli szelet élénk, néhol erős széllökések kísérhetik. Hajnalban 0 és 6 fok között, míg napközben 14 és 19 fok között alakulhat a hőmérséklet. Csütörtökön nyugati irányból zárt, vastag felhőzet fog kelet felé terjeszkedni, aminek köszönhetően leginkább a keleti, délkeleti országrészben várható hosszabb napos időszak. Többfele előfordulhatnak záporok, zivatarok, míg a déli országrészben erős széllökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet azonban jelentősen melegebb lesz: 9 és 21 fok között alakulhat a napi csúcshőmérséklet.

Címlapkép: Getty Images

