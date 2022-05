Ennyit a májusi nyárról: brutál lehűléssel, zivatarokkal jön a hidegfront

Kedden zivataros, szeles idővel vonul át a hidegfront, 10 fokos lehűlés jöhet – írja az időkép.hu.

Holnap egy hidegfront éri el hazánk térségét, ami miatt már félelőtt feltámad a Dunántúlon a szél és többfelé már a reggeli órákban is előfordulhatnak záporok, zivatarok, amik a délutáni órákban egyre hevesebbé válhatnak és az ország bármely területén kipattanhatnak. Ekkorra a szél is megerősödik, így nyugaton és a zivatarok környezetében akár viharossá is válhat.

A lehűlés az esővel fog érkezni, így azokon a tájakon, ahová később érnek oda a zivatarok még akár 25-30 fok is lehet.

Ezzel szemben szerdán visszatér a napos idő és a hőmérséklet újra tavaszias lesz: a legmelegebb órákban 18-22 fokot fog mutatni a hőmérő, de előreláthatóan 20 fok alatt csak északkeleten maradnak a csúcsértékek. A szél viharossá is fokozódhat majd.