Kiderült a lottó-titok: biztos 431 milliót kaszálhatsz most a Hatoslottón

Ezen a játékhéten bárkinek megérné elvinnie a Hatoslottó főnyereményét úgy, hogy az összes lehetséges számkombinációt megjátssza. Ezzel több mint 400 millió forint biztos profitra tenne szert. Ez persze a gyakorlatban kevéssé kivitelezhető. Az viszont biztos, hogy csak a főnyereményeket szem előtt tartva, a 49. héten nem éri meg Ötöslottót játszani, hiszen ott az alapjáték ugyanannyiba kerül, mint a Hatoslottón, viszont 5-ször nehezebb rajta nyerni, és még több mint 300 millióval kevesebbet is fizet ezen a héten.

Minden idők második legnagyobb Hatoslottó nyereménye várja ezen a hétvégén vasárnap a magyar szerencsevadászokat. A tét nem kevesebb mint 2 milliárd 875 milliárd forint, ami mindössze 83 millió forinttal marad el minden idők legnagyobb 2 milliárd 958 milliós Hatoslottó nyereményétől. A mostani jackpot összege egyébként már olyan nagy, hogy igazából megérni 100 százalékos biztosságra megjátszani. De ne szaladjunk ennyire előre! A hétvégén ugyanis szombaton is új milliárdosa lehet az országnak, ugyanis az Ötöslottó is giganyereménnyel támad, ott 2 milliárd 555 milliárd forintot lehet megcsípni. De vajon megéri a héten Ötöslottót játszani a Hatoslottó giganyereménye fényében, és akkor hogy is lehet „bárkinek” telitalálatosa ezen a héten a Hatoslottó? Máris mutatjuk!

A biztos győzelem nagy befektetést igényelne

Minden idők második legnagyobb Hatoslottó nyereményét bárki nevetve elviheti, ha be tudna a játékba fektetni a héten 2 milliárd 443 millió 518 ezer forintot. Ennyi pénz kellene ugyanis ahhoz, hogy megjátsszuk azt a 8 millió 145 ezer 60 szelvényt, amivel biztosan nyernénk. Nem nehéz kiszámolni, hogyha ezt megtennénk,

akkor 431 482 000 forint lenne befektetésünk gyümölcse, azaz rögvest 431 és fél millió forinttal lennénk gazdagabb.

Oké, ez összességében nem 2,8 milliárd forint, de azért egy biztosan megtérülő, 430 milliós profitra valószínűleg egyetlen keményvonalas bankár sem mondana nemet. A bökkenő csak az, hogy természetesen senki nem tud 8 millió szelvényt megjátszani egymaga. Sem személyen, sem online nem lenne erre lehetősége, arról nem is beszélve, hogy mire az összes kombinációt felvezetnénk, lehet el is telne a hét.

Ha viszont attól eltekintünk, hogy mennyi időbe és logisztikai munkába telne egyáltalán valamilyen szervezett körülmények között mégiscsak tető alá hozni ezt, akkor még mindig meg lehetne próbálkozni közösségi szinten a dologgal. Budapesten például két millióan laknak, ez azt jelentené, hogy fejenként mindenkinek 4 szelvényt kellene kitöltenie a közösbe. Ennek az ára egyénenként 1 200 forint lenne, mivel egy szelvény 300 forintba kerül. Ha sikerülne a dolog, Budapest biztosan megnyerné a főnyereményt, ha ez megtörténne, akkor a 2 millió lakos fejenként 1 438 forintot kapna a jackpotból. Azaz az emberek nyereménye, befektetésük fejében

szerény 238 forintra rúgna.

Az viszont, hogy ez az egész megszerveződjön egy Budapest méretű városban, biztosan hogy többe kerülne, mint amekkora biztos nyereménnyel kecsegtet. És valószínűleg ez mindenhol így lenne, de elméleti síkon végülis működhetne a dolog. De persze ki akarna pár száz, kisebb városok esetén akár pár ezer forintér ennyit vesződni? Nyilvánvalóan senki, hiszen inkább lenne mindenki egymagában milliárdos. És ahogy írtuk, ez szombaton és vasárnap is, két különböző játékkal is elérhető. De mi történik akkor, ha a két játékot megnézzük egy picit közelebbről? Érdemes egyáltalán az Ötösön játszani ezen a hétvégén?

A Hatoslottón nagyobb a nyerési esély

Röviden a válasz annyi, hogy nem érdemes. A helyzet ugyanis az, hogy miközben mind a két játék egyszeri játéka, azaz egyetlen szelvény, egyaránt 300-300 forintba kerül. A Hatoslottón ugyanakkor 1 a 8 145 060-hoz az esély a győzelemre, miközben az Ötöslottón 1 a 43 949 268-hoz. Ez azt jelenti, hogy bár a Hatoslottón is pokli nagy szerencse kell a telitalálathoz, ott még mindig 5,4-szer könnyebb, nagyobb az ember esélye a nyereményre, mint az Ötöslottón. És természetesen most jön a lényeg, a Hatoslottón most több pénzt is lehet nyerni. Tehát:

a Hatoslottó és az Ötöslottó egyaránt 300-300 forintba kerülnek,

a Hatoslottón több mint 5-ször könnyebb nyerni, mint az Ötöslottón,

és a Hatoslottó most 320 (!) millió forinttal többet is fizet.

Ez persze csak a főnyereményre igaz. Az Ötöslottón ugyanis az alacsonyabb nyerőosztályok, bár nehezebben megnyerhetők, többet fizetnek, mint a Hatoslottó alacsonyabb nyerőosztályai. De azért a szíve mélyén, valljuk be, mindenki a főnyeremény miatt játszik. Persze lehetne olyanok is, akik mernek nagyot álmodni, és mind a két főnyereményt el akarnák vinni a hétvégén. Ők összesen 5,4 milliárd forintot nyernének. Persze ennek meghökkentően kicsi az esélye, úgyhogy aki a főnyereményt szem előtt tartva, csupán 1-2 szelvénnyel azért mégiscsak megpróbálná, az most minden szempontból jobban jár a Hatoslottóval, mint az Ötöslottóval. Érdekesség, hogy ahhoz, hogy az Ötöslottót is biztos meg lehessen csípni, 13 184 780 400 forintot kellene befektetni, ekkora összeget azonban még sosem sorsoltak ki Magyarországon.

