Vörös riasztást adtak ki szinte az összes megyére: ma már 40 fok is lehet, úton az enyhülés?

Az ország nagyobb részén 29 fok körül vagy felett, az északnyugati megyékben és az Északi-középhegységben 27 fok körül alakul a napi középhőmérséklet.

Sok napsütés várható fátyol-, és gomolyfelhőkkel. Az északi tájak mellett a déli óráktól máshol is erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulása várható, legkisebb eséllyel délnyugaton. A szél többnyire mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, északnyugaton lehet pár fokkal alacsonyabb a hőmérséklet, ott 30, 33 fok közötti értékek lesznek a jellemzőek. Késő estére 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.

Főként a déli óráktól kezdődően nagy területen ismét kedvezőek lehetnek a feltételek helyi, rövid életű zivatarok képződéséhez, legalacsonyabb valószínűséggel a délnyugati megyékben. A cellákat viharos széllökés (60-80 km/h, lokálisan egy-egy légzuhatagban ennél több is), kisebb szemű jég (1-2 cm) és intenzív csapadék (15-25 mm, lokálisan - nagyobb eséllyel a középső tájakon - ennél több is) kísérheti. Estére a zivatarok számossága határozottan csökkenhet, de északon, északkeleten, esetleg a nyugati határszélen még ekkor is előfordulhat dörgés-villámlás.

Címlapkép: MTI/Lakatos Péter