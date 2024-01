Otthonfelújításba kezdenél idén? Ezeket a tippeket feltétlenül olvasd el előtte

Az új esztendő mindig tartogat valami újat, egyúttal lehetőséget kínál a megújulásra, lelkünk és otthonunk felfrissítésére. Szakértők ezúttal azzal kapcsolatban adnak tippeket, hogy milyen újévi fogadalmakkal vághatunk neki egy boldogabb és teljesebb otthon kialakításához a 2024-es évben.

Az év eleje kiváló időszak arra, hogy újragondoljuk az otthonunkkal kapcsolatos várakozásainkat. Akár kis lépéseket igénylő átalakításokkal is sokat tehetünk azért, hogy egy kényelmesebb, energiatakarékosabb vagy akár természetközelibb otthont alakítsunk ki – a Praktiker az alábbiakban néhány hasznos tippel segít, hogy milyen újévi fogadalmakkal érhetjük el ezeket a céljainkat. A megvalósításba érdemes minél előbb belevágni, hiszen az év elejei kiárusításokkal sokat tudunk spórolni, akár online, akár offline vásárolunk.

Legyen kisebb az energiaszámlám!

A tavasz beköszöntéig még sokáig kell nélkülöznünk a természetes fényt, azonban a korszerű, LED technológiás fényforrásoknak köszönhetően sokat tehetünk azért, hogy fényárban ússzon otthonunk, és a villanyszámla miatt sem kell aggódnunk. Ma már széles kínálatból választhatunk akár teljesítmény, színhőmérséklet vagy típus alapján, az interneten keresztül vezérelhető okosizzók pedig azt is lehetővé teszik, hogy személyre szabjuk a világítást fényerő vagy szín alapján. Az áruházlánc szakértője szerint a takarékoskodás mellett kényelmünket is szolgálja, ha okos lámpát használunk, ezek ugyanis távoli vagy időzített vezérlést is lehetővé tesznek akár távirányítóval, akár okostelefonnal. Ezek a megoldások amellett, hogy a világítás széles körű személyre szabhatóságát és kényelmét nyújtják, a pénztárcánkat és a környezetet is kímélik. A világítás mellett egyéb elektronikai eszközeink felett is teljes körű ellenőrzést és átláthatóságot biztosíthatunk fogyasztásmérők alkalmazásával, de sokat tehetünk a spórolásért időkapcsolókkal is. Ezek rugalmas és hatékony megoldást kínálnak a világítás és egyéb elektromos eszközök automatizált vezérléséhez, így nem kell aggódnunk amiatt, hogy a kültéri díszvilágítás akkor is áramot fogyaszt, amíg alszunk vagy távol vagyunk.

A fűtésszámlán is sokat faraghatunk, ha kellő figyelmet fordítunk a lakás hőszigetelésére. A házból ugyanis nem a szellőztetés és ki-be járkálás alatt távozik a legtöbb hő, hanem a falakon, nyílászárókon és tetőn keresztül, ami rengeteg elpazarolt energiát és többletköltséget okozhat. Otthonunk külső hőszigetelése számottevő költségekkel járhat, de jelentős eredményt érhetünk el akkor is, ha utánajárunk, ablakaink megfelelően szigetelnek-e, vagy cserére szorulnak. Utóbbi esetben mindenképp érdemes beruházni egy jól funkcionáló, energiatakarékos egységre, amely hosszú távú befektetése lesz otthonunknak. Az ajtók terén hasonló a helyzet, a jól záródó és szigetelt ajtó segíti az energiatakarékosságot mind télen, mind nyáron. Új ajtó kiválasztásakor érdemes figyelembe venni annak vastagságát, összetételét és üvegezését is, ezek ugyanis jelentős hatással vannak az energiahatékonyságra: az üvegezett ajtók kevésbé tartják meg a hőt a tömörfából készült társaikhoz képest.

Legyen saját zöldségeskertem!

Akár kertes házban, akár erkéllyel rendelkező lakásban lakunk, érdemes az újévi fogadalmak közé felvenni a saját zöldséges- vagy díszkert létrehozását. Ugyan a január még messze van a tavasztól, de ha szeretnénk felkészülni a későbbi sikeres ültetésre, bőven akad teendőnk: a hideg ellenére már elkezdhetjük a friss zöldségfélék termesztését például csíráztatás formájában. Az év első hónapjában felkészülhetünk a dísz- és konyhakerti növények vetésére is. Ha tavasszal életerős palántákat szeretnénk ültetni a kertünkbe, akkor érdemes a magvetést minél előbb, bent, a melegben elkezdeni. Füzesi Melinda, a Praktiker kert- és növényápolási szakértője szerint először is gondoljuk át, mire lesz szükségünk, és szerezzük be a legfontosabb eszközöket (pl. szaporítótálcákat, hajtató edényeket, földet és vetőmagokat), ezek segítségével egészségesen fejlődő növényt tudunk majd nevelni. A szakértő szerint a vetőmagok beszerzésénél érdemes figyelembe venni a kiválasztott növények hőmérsékleti, ültetési igényeit és a fajtajelleget, ezek az információk segítenek kiválasztani a kertünk, erkélyünk adottságaihoz leginkább passzoló növényeket.

Legyen saját olvasókuckóm!

Ideális újévi fogadalom a saját olvasókuckó kialakítása otthonunkban, ráadásul különösebb erőfeszítést sem igényel, már pár eszközzel, kiegészítővel sokat tehetünk érte. Bútorok terén a fotelek, polcos szekrények vagy akár babzsákfotelek beszerzésével alakíthatunk ki hangulatos olvasósarkot a lakásban, de az igazán megnyerő hatáshoz a kiegészítők között érdemes keresgélnünk. Az olvasókuckóhoz elengedhetetlenek a kényelmes, puha párnák és takarók, de fontos, hogy ne feledkezzünk meg a megfelelő világításról sem.

Ha bátrabbak vagyunk, akár nagyobb erőfeszítést igénylő átalakításba is belevághatunk: a népszerű akusztikus falipanel felhelyezésével sokkal otthonosabbá tudjuk varázsolni a helyiséget. Mindemellett sokat tehetünk a lakás fejlesztéséért, ha új bútorok vásárlása helyett felújítjuk a meglévőket: amellett, hogy pénzt spórolhatunk, még inkább magunkénak fogjuk érezni munkánk gyümölcsét, és büszkék lehetünk a végeredményre. Bútorfestékkel a konyha, de akár a nappali bútorai is új külsőt kaphatnak. A modern konyhabútor festékek már ellenállnak a zsíros szennyeződéseknek is, mindemellett pedig rendkívül dekoratívak, és egyaránt használhatóak laminált, MDF panel vagy PVC felületen is.