Valóban megfizethető otthonokat kínál mindenkinek ez a cég: ez le fog nyűgözni!

Különlegességet hoztak létre a koppenhágai Living Places projekt keretein belül, amit korábban még biztosan nem látott a nagyközönség. A most bemutatott hét mintaépület nem csupán az egészségre, de a megfizethetőségre is fókuszál – a technológia ráadásul bárki számára elérhető!

Mindannyian olyan otthonra vágyunk, ahol jól érezzük magunkat, amely nem pusztán jót tesz testi-lelki egészségünknek, de megfizethető áron elérhető. A Velux Cégcsoport erre a felismerésre alapozva alkotta meg a Living Places projekt koncepcióját. A vállalat hét koppenhágai prototípus épülettel mutatja be, hogy kisebb karbonlábnyom mellett is építhetünk egészséges otthonokat – tehát az épületek nemcsak a környezetnek, hanem nekünk is jót tesznek.

Az építőipar a globális energiafogyasztás 34 százalékáért és a CO2-kibocsátás 37 százalékáért felelős. Az úttörő koppenhágai projekt azért született meg, hogy bemutassa, lehet másképpen is tervezni. A mintaprojekt keretein belül épült házak 17 százalékkal csökkentenék az iparág kibocsátását, a CO2-lábnyomuk pedig évente mindössze 3,8 kg/m2. Arról nem is beszélve, hogy úgy tervezték őket, hogy megfizethetőek legyenek!

Fotó: Velux

"Nagyon büszkék vagyunk arra, amit a partnereink szakmai támogatásával elértünk Koppenhágában. Ez a projekt megmutatja, hogy a fenntartható és kényelmes otthonok ma már valósággá válhatnak. Azzal, hogy az egészséges beltéri környezet megteremtésére összpontosítunk, nemcsak a bolygónknak segítünk, hanem a saját jólétünkért is teszünk" – mondta Tina Mayn, a Velux Cégcsoport termékekért felelős ügyvezető alelnöke.

A létrehozott Living Places koncepció öt alapelvet követ: egészség, megfizethetőség, egyszerűség, megoszthatóság és skálázhatóság. Ezek a fő elvek vezérlik a cégcsoportot az új otthonok építése és a meglévők fejlesztése kapcsán.

Fotó: Velux

A kísérlet bebizonyította, hogy a fenntartható otthonok a jövő divatos technológiái nélkül is megépíthetők – hiszen már most is megvan minden, amire ehhez szükségünk van! A projektben résztvevő szakemberek gondosan választották ki az alapanyagokat, és annak jegyében gondolták újra a formatervezést, az építési technikákat, hogy ezek az otthonok a bolygónak és a bennük élőknek is jót tegyenek.