Milliós fizetéssel csábítják melózni a magyar fiatalokat: a gyenge forinton is nagyot kaszálhatnak

Rengeteg kiadással jár az egyetem, hiába dolgoznak a diákok részmunkaidőben, valószínűleg a fizetést mind feléli a megélhetés. Korábban írtunk arról, hogy milyen költségekkel kell számolniuk, valamint arról is, hogy mire elég az ösztöndíj, vagy éppen a diákmunkából befolyt összeg. Nem csoda hát, ha sokan nyitnának a külföldi nyári diákmunkák felé is, hiszen ha valutában keresnek, az többet ér itthon is.

Egy módon nyerhetünk az iszonyatos infláción: ha valutában keresünk. Jól járnak most azok a diákok, akik külföldön végeznek idénymunkát, főleg, ha Amerikában töltik a nyarat. Itt ugyanis a jelentkezési díj befizetése után dollárban kapják meg a fizetésüket, amit ha hazahoznak, sokkal többet ér.

Kell is a pénz, hiszen, mint ahogy arról korábban írtunk, sok kiadással kell szembesülniük a diákoknak, és az ösztöndíj nagyon kevés dologra elég. A Diákhitel Központ felmérése szerint a Budapesten továbbtanulók félévente 700 ezer, a vidéki egyetemet vagy főiskolát választók 650 ezer forintos kiadással kalkulálnak, ez öt tanulmányi hónappal számolva havonta 130-140 ezer forintot jelent, bár a kutatásban résztvevők ezt inkább 200 ezer forintra becsülték.

Ennek ellenére a tanulmányi ösztöndíj és a szociális támogatások összege távolról sem közelíti meg ezt az összeget. Minden hatodik egyetemista ugyanis eddig is anyagi problémákkal küzdött, őket az elszálló albérletárak, az élelmiszer- és energiaárak robbanása még nehezebb helyzetbe sodorhat. A 130-140 ezer forintos albérleti díj mellett keveset ér a 15-20 ezer forintos ösztöndíj. A lakhatás pedig csak a jéghegy csúcsa, ugyanis az élelmiszerárak emelkedése mellett még egyéb költségekkel is számolnia kell az egyetemistáknak kezdve a közlekedéstől egészen a technikai felszereltségig.

Így kerül a képbe opcióként a diákmunka vállalása, hiszen ha abból indulunk ki, hogy egy hallgató a legalacsonyabb bruttó munkabért kapja, és tud heti 20 órában dolgozni, akkor azzal bruttó 92 ezer forintot szedhet össze egy hónapban. 2 000 forintos bruttó órabér mellett viszont ez az összeg már bruttó 160 ezer forint. Ugyan a szakértők korábban kifejtették, legtöbb területen a bruttó 1 000–2 000 forint közötti sávban mozognak a diákmunkákért kapható órabérek, a vendéglátásban akár 3 000 forint is lehet a bruttó órabér, így havi 80 óra munkával már bruttó 240 ezer forintot lehet összeszedni.

Van, aki ennél többet is szakíthat

Van, aki még ennél is többet szakítana, és inkább külföldön keresné meg a pénzét, valutában. Évek óta nagy népszerűségnek örvendenek az amerikai diákmunkák a diákok körében, hiszen nem csak nyelvet tanulhatnak így,de bizony szép kis summát is hazahozhat az, aki nem utazza el kint a megkeresett pénzt. A Campleaders Hungary az egyik piacvezető Magyarországon az amerikai diákmunkák és kulturális csereprogramok területén. Náluk nem csak táborokba lehet jelentkezni, hanem akár szakmai gyakorlatra hotelekbe is. Az amerikai tapasztalatszerzés, kapcsolatépítés mellett idén plusz motiváló erő lehet a fiatalok számára a dollárban kapott fizetés, amely a mostani árfolyam mellett felértékelődik. Fekete Alexander, a Campleaders Hungary vezetője elmondta, hogy a koronavírus előtti időkben 1 200-1 300 főt juttattak ki programjaikra, a járvány alatt ez kicsit megtorpant, azonban a 2022-es szezonban 75 százalékban elérték a járvány előtti létszámot, mintegy 900 fő fölötti jelentkezővel, míg 2023-ra 1 300-1 400 jelentkezőre számítanak.

A táboros programjainkban kisegítőszemélyzetként, valamint gyerekfelügyelőként (táborvezetőként) dolgozhatnak a résztvevők. A szállodai programunkban kimehetnek egy nyárra dolgozni, vagy egy 6-12 hónapig tartó szakmai gyakorlatra is. A részvételi díj tartalmazza a repjegyet, a biztosítást, a munkavállalói engedélyt, elhelyezést, vízumügyintézést, 24/7 segélyvonalat. Az amerikai gyerektáboros program költségeinek nagyobb részét a táborok finanszírozzák, így a diákok hozzájárulása mindössze 420 euró (173 416 forint), amit teljesen rugalmasan, részletekben is tudnak fizetni kiutazás előtt. A szállodai programunk esetében olyan részletfizetési lehetőséget biztosítunk a diákoknak, ami lehetővé teszi, hogy az itthon befizetendő 650 dollár (271 895 forint) mellett a program költségeinek többi részét már az amerikai bérükből fedezzék

- fejtette ki Fekete Alexander.

A nehezebb anyagi helyzetben lévő diákok számára kivételes lehetőség, hogy a budapesti Amerikai Nagykövetséggel és amerikai vízumszponzor partnerünkkel (Cultural Homestay International) közösen évente 70 szociálisan hátrányos helyzetű fiatalnak biztosítunk lehetőséget, hogy az Ambassadors Fund for Summer Work and Travel (AFSWT) ösztöndíjjal, teljesen ingyen vehessen részt a Camp Leaders nyári programján kisegítő személyzeti pozícióban úgy, hogy az ösztöndíjasok a tábortól nettó 1 450 USD (606 535 forint) zsebpénzt is kapnak majd Amerikában

- tette hozzá Fekete Alexander. Mint elmondta, a mostani árfolyam ingadozás még jobban motiválja a jelentkezőket, hiszen a program zárásakor is nettó többlettel térnek haza a résztvevők.

A szállodai részvevők a nyár során átlagosan 6 500 dollár (2 718 950 forint) körüli összeget keresnek, amelyből, ha levonják a jelentkezési díj kint fizetendő részét, valamint az adót még így is átlagosan netto 3 000-4 000 dollárral (1 254 900- 1 673 200 forint) térhetnek haza, ami egy nyári program esetében 1,6 millió forint. A gyerektáborban résztvevők tábortól kapott zsebpénze gyerekfelügyelőként nettó 1250 dollár (522 875 forint), foglalkozást vezető gyerekfelügyelőként nettó 1350 dollár (564 705 forint), míg kisegítő személyzetként nettó 1 450 dollár (606 535 forint)

- mondta lapunknak a Campleaders Hungary vezetője. Hozzátette, hogy a diákok számára fontos, hogy külföldi diákmunka esetén is előre tervezhetően, pontosan lássák a nettó kereseti lehetőségüket, ami a jelenlegi erős dollárárfolyam mellett most még kedvezőbb a diákok számára. A nyelvtudás azonban itt is elengedhetetlen, hiszen nem csak vízumkövetelmény az angol nyelvtudás, de a legalább középszintű nyelvismeret a sikeres beilleszkedéshez is szükséges. Fekete Alexander elmondta, ők előzetes interjúbeszélgetésen mérik fel a jelentkezők nyelvtudását, hiszen, amennyiben kommunikatív a diák, úgy elég a kisebb nyelvtudás, míg egy zárkózottabb jelentkezőnél fontosabb az, hogy erősebben beszéljen angolul. Az ösztöndíjas jelentkezők számára ingyenes online angol felkészítő kurzus is elérhető, ami segíti a későbbi beilleszkedésüket.

Többen keresik meg a programhoz a beugrót diákmunkával is, ezt tapasztalja a Meló-Diák diákmunka közvetítő is. Náluk is lehet amerikai diákmunkára jelentkezni, ahol a teljes programdíj jelenleg 450 euró (188 426 forint) amely alapesetben tartalmazza a repülőjegyet és az egészségügyi biztosítást, amely a kiutazás teljes időtartamára érvényes. A 450 eurót online utalással is lehet fizetni,nem szükséges hozzá a devizaszámla.

A program díját három részletben tudják a jelentkezők kifizetni, 100,175 és 175 eurós részletekben. Sokan a diákmunkákból teremtik elő ezt az összeget. A kiutazáshoz J1-es vízum szükséges, ennek díja csak akkor terheli a jelentkezőt, ha sikerült a táborban történő elhelyezés. Ennek összege évek óta változatlanul 160 dollár (68 840 forint), és ezt közvetlenül az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége felé fizeti meg a pályázó

- tette hozzá Majzik Nándor, a Meló-diák cégvezetője, aki kiemelte, hogy kifejezetten pozitívan hat a jelentkezésekre az árfolyam változás, hiszen a gyengélkedő forintnak ilyen módon nyertesei tudnak lenni a diákok. Itt ugyanis kisebb összeget kell euróban befizetni, míg a zsebpénzüket a diákok már dollárban kapják meg.

Egy kaliforniai táborban mosogató diákunk 9 hét munkáért bruttó 3 250 dollárt (1 398 312 forint) kap, ha él azzal az opcióval, hogy a repjegyet magának veszi meg. Ráadásul az, aki még januárban jelentkezett, nagyságrendileg 350-360 forintos euró középárfolyamon fizethette meg az euróban számolt költségeket, azonban a nyáron megkeresett dollárjait a hazautazást követően már a 430 forintos dollár árfolyamon válthatta be, ami forintban mintegy 40-45 százalékkal magasabb fizetést jelent, mint tavaly ilyenkor, amikor még csak 308 forintot ért az amerikai valuta

-emelte ki Majzik Nándor. Mint mondta, azok a diákok, akik első alkalommal utaznak ki, ők általában a nyár végén elutazzák a kint keresett pénzt, komolyabb megtakarítást azok a diákok hoznak haza, akik visszatérően jelentkeznek a programra. A fizetések az alap 9 héten túl attól is függnek, hogy hány éves a jelentkező, és melyik államban fogadja el az elhelyezést, és milyen pozícióban.

A 9 hetes táborvezető, 18 évesen 800 dollárt (344 200 forint) kap, a 19-20 éves táborvezetők 900 dollárt (387 225 forint), míg a 21 évnél idősebb vezetők 1 000 dollárt (430 250 forint) kapnak a kilenc hétre. Ettől többet kereshet a diák ha kisegítő személyzetnek szegődik el, ekkor ugyanis 1350 dollárt (580 837 forint) kereshet a kilenc hét alatt. Kalifornia államban magasabb a zsebpénz, a repjegyet azonban a jelentkezőnek kell állnia. Itt 2 415 (1 039 053 forint) és 3 250 dollár (1 398 312 forint) között mozognak a fizetések, ráadásul minden korosztálynak egységesen a 9 hetes időszakon túl még 200 dollár, tehát nagyjából 86 000 jár,amennyiben tovább dolgoznak

- részletezte a fizetésekről a Meló-Diák cégvezetője.

Egyre többen jelentkeznek

Azt is megtudtuk, hogy a programba való részvételhez szükség van egy középszintű angol nyelvtudásra, ha pedig gyerekfelügyelőnek, táborvezetőnek megy el a diák, ott erős középfokú nyelvtudásra lesz szüksége. Két éven keresztül a magyaroknak nem volt lehetősége kiutazni Amerikába.

2019-ben indítottuk az első évünket, akkor mindössze 100 diák utazott ki. 2020-ban a világjárvány következménye miatt senki nem tudott kiutazni, 2021-ben három diák tudott kiutazni. Az idei évben azonban már közel 300 diák utazott ki Amerikába. Októberben is már sokan jelentkeztek, hogy a jövő nyarat kint szeretnék tölteni az Egyesült Államokban, van akit az utazás vonz, van akit a nyelvgyakorlást, kapcsolatok építését tartja fontosnak

- emelte ki a cégvezető. Az amerikai diákmunka program projektvezetője, Rasovszky Miklós, és az Amerikai Nagykövetség tájékoztatása alapján az elmúlt 30 évben folyamatosan növekedett az Amerikában munkát vállaló magyar diákok száma, 2010 és 2019 között átlagosan 1500-2000 diák utazott ki évente. A Meló-Diák 2023-ban legalább 500 magyar résztvevőre számít.

A kiutazók 30-40 százaléka vissza is tér a táborokba dolgozni, van, aki már szeptemberben tudja, hogy menne, de akad olyan is, aki utolsó pillanatban dönt úgy, hogy mégis megismételné a programot. A visszatérők egyszerűbb procedúrával mennek ki, magasabb zsebpénzzel és alacsonyabb jelentkezési díjjal

- emelte ki Majzik Nándor.

Nem csak a táborok, és a vendéglátás népszerű, ha külföldi munkáról van szó. Sokan mennek ki külföldre ugyanis au pairnek is, ahol egy fogadócsaláddal együtt élve foglalkozhatnak a résztvevők a gyerekekkel, 3-6 vagy akár 12 hónapon keresztül is. Az Aupairfect vezetője, Varga Mateidesz Katalin lapunknak elmondta, hogy az ő programjukon a belépő összeget forintban kell fizetni. Náluk nagy különbség az, hogy az au pair program egy kulturális csereprogramnak számít Európában és Amerikában, nem számít munkavállalásnak, így a jelentkezőket is inkább az anyanyelvi közegben történő nyelvtanulási lehetőség motiválja. Sok diák megy Írországba, Spanyolországba, Franciaországba de nagy a kereslet a német nyelvterületű országok után is.

Hogy mennyit keres a diák az attól függ, hogy mennyit költ. A zsebpénz általában heti 70-110 euró, tehát 28 903- 41 200 forint. A zsebpénzen felül a szállást, ellátást és a nyelviskolát a család fizeti, heti 25-30 órát kell dolgozni, a hétvégék pedig szabadok.A járvány kirobbanásakor visszaesett a jelentkezőink száma, de a szeptemberi hosszútávú programra már helyreállt a jelentkezők száma. Nálunk évente átlagosan 50-70 diák megy ki

- tette hozzá Varga Mateidesz Katalin.