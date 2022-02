Nyugdíj utalás 2022: mikor utalják a 13. havi nyugdíjat, mennyi nyugdíjat utalnak, kinek jár nyugdíjemelés?

A mai napon elkezdődött a 13. havi nyugdíj folyósítása. De vajon pontosan kinek jár 2022-ben a nyugdíjemelés és pontosan mik a nyugdíj utalási időpontok az idén? Összegyűjtöttük a legfontosabb válaszokat.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk a novemberi magas összegű kiegészítés és nyugdíjprémium után 2022 februárjában még nagyobb összeget juttat el az időseknek az állam. Ugyanis a nyugdíj idén az eredetileg tervezett 3% helyett 5 százalékkal emelkedett, mindezt azért, hogy kompenzálja a rekordinflációt. Most pedig, a Magyar Posta február 9-től elkezdte kézbesíteni a 13. havi nyugdíjat.

A kézbesítést így a megszokottnál két nappal korábban kezdik, az ütemezés a szokásos sorrendnek megfelelő, így egyes ügyfelek felkeresése korábban, de legkésőbb a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon megtörténi

– olvasható az MTI-nek eljuttatott közleményben, ahol arra is felhívták a figyelmet, hogy a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások csaknem felét kézpénzben, postai kézbesítés segítségével fizeti ki az állam az érintettek számára.

13. havi nyugdíj kifizetés 2022

Ahogyan azt már fent is írtuk megkezdődött a mai nap a 13. havi nyugdíj kifizetése. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a postai kézbesítés kezdődik meg február 9-én, míg azok a jogosultak, akik utalással kapják a járulékukat február 11-én, pénteken kapják meg a 13. havi nyugdíjukat a februári kifizetés mellett.

Mit kell tudni a 13. havi nyugdíjról?

Az eredeti tervek szerint az idén még csak félhavi juttatás járt volna a magyar nyugdíjasoknak 13. havi nyugdíj címén – ugyanis a kormány lépcsőzetesen tervezte visszaépíteni a plusz összegeket. Végül, a novemberben kifizetett nyugdíjprémiumkor már lehetett sejteni, hogy a 13. havi nyugdíj egy összegben fog megérkezni, amit később Novák Katalin is megerősített a közösségi oldalán megosztott videóban. Ebben jelentette be, hogy februárban 2,5 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kaphatja meg a 13. havi nyugdíjat.

Erre a juttatásra ugyanis nemcsak az öregségi nyugellátásban részesülők számíthatnak, hanem más nyugdíjszerű ellátások jogosultjai is, ha a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjában már jogosult volt.

Ez alapján a plusz összegre számíthatnak többek között azok, akik nyugdíjra jogosultak,

korhatár előtti ellátásban,

szolgálati járandóságban,

átmeneti bányászjáradékban,

táncművészeti életjáradékban,

rokkantsági ellátásban,

rehabilitációs ellátásban,

baleseti járadékban,

bányászok egészségkárosodási járadékában,

fogyatékossági támogatásban,

vakok személyi járadékában,

rokkantsági járadékban,

házastársi pótlékban vagy

házastárs után járó jövedelempótlékban részesülők is.

Pontosan ennyi pénzt kap februárban egy átlagnyugdíjas

Idén a tervezett 3 helyett 5 százalékkal emelték a nyugdíjakat. 2021-ben, az év elején 3 százalékos emelést kaptak a nyugdíjasok, viszont már januárban prognosztizálható volt, hogy a fogyasztói árak ennél nagyobb ütemben drágulnak majd.

Az inflációt ellensúlyozandó 2021 júniusában a kormány 0,6 százalékos előrehozott kompenzációról döntött, viszont ez nem volt elég a drágulás ellentételezésére, további kompenzációra volt szükség.

Novemberben végül 1,2 százalékos emeléssel egészítették ki a nyugdíjakat, illetve visszamenőleg egy összegben kifizették az emelést a megelőző 10 hónapra is.

Így tehát egy 100 ezer forintos nyugdíjban részesülő 2022 februárjától 105 ezer forint juttatásra számíthat. A KSH szerint 2021. január 1-jén - 2022-es adat még nem áll rendelkezésre - a teljes öregségi ellátás átlaga 150 571 forint/hó volt. Ha hozzászámoljuk az év során történt emeléseket, akkor nagyjából 158 ezer forint lehet jelenleg az öregségi nyugellátás átlagos összege. Ezt 5 százalékkal emelve már 165 800 forintra nőhetett az átlagnyugdíj. Látva a jelenlegi inflációs mutatókat - novemberben és december is rekordmagasak, átlagosan 7,4 százalékkal magasabbak voltak a fogyasztói árak mint egy éve - szükség is lesz az 5 százalékos emelésre. Friss elemzői becslések szerint 2022-ben is átlagosan 5-5,5 százalékos inflációra lehet majd számítani.

Mikor jön a 13. havi nyugdíj? Itt vannak a nyugdíj utalási időpontok

A nyugdíj utalás időpontjai legalább annyira fontosak, mint a munkaképes korosztály esetében a munkabér kiutalásának dátumai, éppen ezért már korábban összeszedtük, hogy mikor lesz a folyósítás. A nyugdíj utalása ugyanis általánosságban mindig a hónap 12. munkanapjához legközelebb eső első munkanapjára esik és a Magyar Államkincstártól érkezik. Minden jogosult számára választható a nyugdíj kifizetése postai úton, illetve utalás formájában is, attól függően, hogyan szeretnék a juttatást átvenni. Amennyiben az utóbbi lehetőség mellett dönt az illető, akkor a nyugellátás összegének jóváírása egy napot vesz igénybe, de a postai út sem tart már sokkal tovább, aminek az idejét egyszerűen ellenőrizhetjük a postai nyugdíj kifizetési naptárban.

Az idei év nyugdíj utalás dátumait pedig az alább lehet olvasni: