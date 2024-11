Életkezdés fiatalon: ezekkel a pénzügyi ismeretekkel nem árt tisztában lenni már akár kamaszként

Magyarországon közel 23 ezer fiatal él gyermekvédelmi gondoskodásban, akiknek nagy nehézséget jelent önálló életet kezdeni fiatal felnőttként. A fiatalok gyakran kerülnek új helyre, legyen szó gyermekotthonról vagy új nevelőszülőről, így a kötődés, a biztos háttér hiánya miatt a felnőttkor küszöbén sem érzelmileg, sem tudásban, sem anyagilag nincsenek felkészülve az önálló élet elkezdésére.

Magyarországon jelenleg 23 ezer gyermek él gyermekvédelmi gondoskodásban, és évente 3-4 ezer új gondozott kerül be a rendszerbe. A gyermekvédelmi törvény előírja, hogy lehetőség szerint nevelőszülőkhöz kerüljenek a 12 év alattiak, hiszen így nagyobb figyelmet kaphatnak, tekintve, hogy a nevelőszülős családban maximum 6 fiatal lehet, míg egy gyermekotthonban 12 fős egy csoport. A valóságban azonban ez a kötelék sem szól egy életre – a fiatalok gyakran kerülnek új helyre, legyen szó gyermekotthonról vagy új nevelőszülőről, így a kötődés, a biztos háttér hiánya miatt a felnőttkor küszöbén sem érzelmileg, sem tudásban, sem anyagilag nincsenek felkészülve az önálló élet elkezdésére. Pedig közülük is sokan tehetségesek és adottságaikat megfelelő képzésekkel, tanfolyamokkal kamatoztatni tudnák, megtalálva azt a munkahelyet, ahol kiteljesedhetnek abban, amiben igazán jók, megmutatva, milyen magasra juthat az is, aki mélyről jött.

Ebben segít most nekik az új K&H életrevalók program, amely révén különféle képzésen vehetnek részt – nyelvtanfolyam, jogosítvány, fotós kurzus, vagy bármilyen régóta vágyott tréning –, amely lehetőséget ad arra, hogy olyan dolgokat tanuljanak, amik igazán érdeklik őket, és olyan munkát találjanak, amely a pénzkeresés mellett örömöt is jelent számukra. A kezdeményezés célja, hogy támogatást nyújtson a felnőtté válás határán lévők számára, megkönnyítve az érintettek önálló életének elkezdését, társadalomba való beilleszkedését. A programra jelentkező fiatalok egy képzést jelölhetnek meg, maximum 1 millió forint értékben. A kezdeményezés ma indult útjára, amikor a K&H Csoport vezérigazgatója, Guy Libot aláírta az együttműködési megállapodást a program szakmai partnerével, a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesületével.

A pályázatra 16-24 éves fiatalok jelentkezhetnek, akik jelenleg is gyermekvédelmi vagy utógondozotti ellátásban részesülnek, vagy az elmúlt 10 hónapban kerültek ki onnan. A pályázat feltétele, hogy a fiatal az elmúlt 3 évben tanulmányokat folytatott és az elmúlt tanév végi bizonyítványa minimum 3,5 volt. A pályázatban a jelentkezőnek meg kell jelölni a kívánt képzés részleteit és motivációs levéllel alátámasztania, hogyan járul hozzá a tanfolyam céljaihoz, jövőképéhez.