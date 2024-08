Brutálisat kaszált, aki jól taktikázott: a magyar sztárpapírokkal sem lehetetlen a pénzduplázás?

A rövid távon jelentkező magas kockázat miatt sokan ódzkodnak a részvénybefektetésektől, márpedig hosszú távon azokkal lehet igazán magas hozamot elérni. Ráadásul a magas kockázatokkal szemben védekezhetünk is – egyrészt úgy, hogy hosszú távra fektetjük be a pénzünket, másrészt pedig úgy, hogy egyszerre több papírból is bevásárolunk, így az egyik – esetlegesen – gyenge teljesítményét még mindig ellensúlyozhatja a többi által megtermelt hozam. Az alábbiakban inkább utóbbi megoldásra fókuszáltunk, és megnéztük, hogyan állna ma a befektetésünk, amennyiben 5 éve a legnépszerűbb magyar cégek részvényeiből vásároltunk volna be.

Bár rövid távú befektetés esetén a részvények kifejezetten kockázatos eszközöknek számítanak, hosszú távon verhetetlenek, így aztán nehéz ignorálni őket, amennyiben igazán szép hozamot szeretnénk elérni. Ráadásul a kockázat mérséklésére többféle módszer is létezik – az egyik a már említett hosszútávú befektetés, míg a másik, hogy a pénzünket egyszerre többféle papírba fektetjük be, így ha az egyik esetleg gyengélkedik is, a többi által elért hozam csökkentheti, esetleg teljesen ellensúlyozhatja a veszteséget.

Az alábbiakban erre fogunk megnézni egy példát, amelyben feltételezzük, hogy 5 évvel ezelőtt 5 millió forintért vásároltunk be a legkeresettebb magyar cégek – az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom – részvényeiből. A pénzt egyenlő mértékben osztottuk el a négy cég papírjai között, tehát mindegyik papírból 1,25 millió forintért vásároltunk részvényeket.

Így állnánk most

Először is kezdjük azzal, hogy mostanra igen szép hozamot termelt volna a fél évtizede befektetett 5 millió forintunk – a Pénzcentrum árfolyamoldalának segítségével könnyen kiszámolhatjuk, hogy jelenleg így állna a 4x1,25 millió forintunk:

OTP - 1 754 865 forint,

Mol – 1 222 576 forint,

Richter – 2 679 681 forint,

Magyar Telekom – 3 042 238 forint.

Összesen tehát 8 699 360 forint, ami az eredeti 5 millió forintnak a 174 százaléka (+3 699 360 forint). Ez igen szép teljesítmény, jóllehet a négy papírból csupán három termelt hozamot, míg a negyedik – a Mol – jelenleg veszteségben lenne. Mindez jól példázza, hogy miért is fontos portfolióban gondolkodni – ha csak Mol papírt vettünk volna most veszteségben lennénk így viszont szép nyereséget értünk el még úgy is, hogy a megtakarításunk egy részét most kevésbé szerencsésen helyeztük el.

A fenti charton az is jól látszik, hogy mostanra melyik papír mekkora részét tenné ki a megtakarításunknak. Mint írtuk, eredetileg mindegyik papír 25 százalékos súllyal volt jelen a portfoliónkban, ám mostanra ezek értéke jelentősen eltolódott volna.

Legkisebb súllyal – nem meglepő módon – a Mol-papírok rendelkeznének, melyek 25 százalékos eredeti aránya mostanra 14,05 százalékra olvadt volna. Arányaiban az OTP-papírok jelentősége is csökkent volna a mixen belül – az eredeti 25-ről 20,17 százalékra. A másik két papírnál viszont már növekedést tapasztaltunk volna – a Richter-papírok adnák a megtakarításunk értékének 30,8 százalékát, míg a Magyar Telekom papírjainak súlya mostanra 34,97 százalékra emelkedett volna.

Mindehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy a fenti hozamokon túl a papírok után fizetett osztalékok is hízlalták volna a pénztárcánkat - ezekkel mi most nem számoltunk, ám korábban külön cikkben foglalkoztunk azzal, hogy a hazai tőzsdei cégek mekkora osztalékokat fizettek az utóbbi években.

Kisebb összegnél remek megoldás lehet az ETF

A fenti példával kapcsolatban persze felvethető, hogy még mindig „csak” négy részre osztottuk a megtakarításunkat, ráadásul a magyar lakosság jelentős része nincsen abban a helyzetben, hogy 5 millió forintot fektessen be. Egyszerűbben fogalmazva – mit tegyen az, aki kisebb összeget fektetne be ugyanakkor egy jobban diverzifikált portfólióba?

Nos, számukra jelenthetnek megoldást az ETF-ek – ezek olyan befektetési alapok, melyekkel a tőzsdén kereskednek, akárcsak a részvényekkel. Nagy előnyük a sima részvényekkel szemben, hogy egy adott index, ágazat vagy eszközosztály teljesítményét követik, és ennek megfelelően különböző eszközöket tartalmaznak – magyarán egyetlen ETF megvásárlásával lényegében máris diverzifikáltuk a portfóliónkat.

További előnye ezeknek a befektetési termékeknek a költséghatékonyság. Az ETF-ek passzív alapok, így a kezelési költségük lényegesen alacsonyabbak az aktívan kezelt, hagyományos alapokénál. Tehát más eszközökhöz képest olcsón, kis megtakarítási összeg mellett is elérhetjük a kockázat csökkentését és a diverzifikáció előnyeinek a kihasználását. Ezek ráadásul ma már magyarországi bankokon, szolgáltatókon keresztül is könnyedén elérhetők.