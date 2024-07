Kiderült a leggazdagabb magyarok titka: ezek az alapelvárásaik a privátbankjukkal szemben

Korától függetlenül, a vagyonát érintő stratégiai kérdéseket elsősorban személyesen szereti megbeszélni az OTP Private Banking 21 ezernél is több ügyfele, akik az első negyedév végére már több mint 3 000 milliárd forintnyi megtakarítást bíztak a hazai privát banki szektor meghatározó szereplőjére. A különleges szolgáltatások közül sokan az utódlásmenedzsmenthez keresnek segítséget, így egyre fontosabbá válik számukra a családi és a bizalmi vagyonkezelés is.

A teljes hazai privát banki szektorban kezelt vagyon 2014-ben lépte át a 3 000 milliárd forintot – ezt a határt haladta meg nemrég az OTP Private Banking, miután az első negyedév végén 3 037 milliárd forintot kezelt ügyfelei számláin.

Bár mára az OTP Private Banking ügyfélállománya meghaladja a 21 ezer főt, az alapigények változatlanok: minél tágabb és változatosabb befektetésitermék-portfólió, exkluzív, gyors és személyre szabott kiszolgálás a legmagasabb szakmai minőség mellett. Emellett manapság a vagyonos ügyfelek egyre gyakrabban keresik az utódlásmenedzsmenttel összefüggő szolgáltatásokat, ami Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője szerint nem meglepő: a rendszerváltást követően alapított családi vállalkozások egyre nagyobb részénél érkezik el az idő az első generációváltásra.

Ennek a jellemzően összetett folyamatnak számos kimenetele lehet az alapító és az örökösök szándékainak függvényében, ezért az OTP Private Banking is több lehetőséget kínál a zökkenőmentes átmenethez. Ezek közé tartozik az a komplett pénzügyi szolgáltatáscsomag, amelyet a hitelintézet az egyre népszerűbb bizalmi vagyonkezeléshez nyújt.

Mivel az utódlás kérdésének rendezése hatalmas változással járhat egy család életében, az ilyen horderejű ügyek esetében nem is kérdés, hogy az ügyfél a személyes tanácsadást igényli. Az egyszerűbb rutintranzakcióknál azonban egyértelműen a kényelmes és gyorsan kezelhető digitális platformokra helyeződik át a hangsúly, és ez Bozsogi Tamás szerint már az idősebbeknél is megfigyelhető. „A híváshoz is ugyanazt az okostelefont kellene felvenni, ezért egy utalást vagy egyszerűbb megbízást már nem csak a fiatalabbak intéznek közvetlenül a mobiljukkal, egy alkalmazáson keresztül” – szögezte le a privát banki vezető.

Az új nemzedék számára a privát banki szolgáltatások között is természetesek a digitális megoldások, ugyanakkor a stratégiai kérdésekben sokan közülük is a személyes találkozót preferálják. „Egy komolyabb összegű befektetés vagy akár az egész családot érintő vagyonkezelési döntés esetében a fiatalabb ügyfeleink is igénylik a személyes találkozót, a befektetési szakértőink megbízható tanácsait és körültekintését” – tette hozzá Bozsogi Tamás.

A generációváltás a kontrollban is változást hozhat

Bozsogi Tamás úgy véli, hogy a generációváltás a privát banki szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyféligények terén is új helyzetet teremthet. Az első generáció ugyanis szerette erősen kézben tartani a banki megtakarításait is, elsősorban információt és döntéselőkészítést várt a privátbanki tanácsadójától, de a befektetési döntéseit maga hozta, az új nemzedék viszont egyre nyitottabb az olyan, kisebb közvetlen kontrollt jelentő megoldásokra is, amilyen például a diszkrecionális portfóliókezelés.

Ami az aktuális befektetési preferenciákat illeti: az infláció mérséklődése és a kamatok csökkenése új helyzetet teremtenek ezen a téren is, ami egyebek mellett a lakossági állampapírok visszaszorulásában is tetten érhető. Mivel nagyrészt eltűnt a forint euróval és dollárral szembeni kamatkülönbözete, sokkal attraktívabbá váltak a devizában elérhető megtakarítások, például az euróalapú kötvények. Szintén nagy az igény az OTP CETOP ETF-re, amely hiánypótló termékként érkezett áprilisban a kínálatba: ezzel a megoldással költséghatékonyan fektethet be bárki a világ egyik legdinamikusabban fejlődő régiója, Kelet-Közép-Európa meghatározó részvényeibe anélkül, hogy helyismerete volna a térség minden országában.