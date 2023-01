Ők lesznek a szerencsések 2023-ban: havonta akár 75 ezer forint adókedvezmény is járhat nekik

24.hu Link a vágólapra másolva

A kormány az év végén jelentette be, hogy 2023. január 1-jétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük azoknak a 30 évnél fiatalabb nőknek, akik gyermeket vállalnak. Azóta kiderült, hogy aki 30 év alatti, de január 1-jét megelőzően született gyermeke, elesik az adókedvezménytől. Így is néhány éven belül a százezret is elérheti azoknak a fiatalon szülő nőknek a száma, akik élhetnek a 30 éven aluli anyák szja-kedvezményével - írja a 24.hu. A támogatás első évében legalább 20-30 ezren lesznek rá jogosultak, de a kedvezménynek felső határa is van. A többség kevés ideig számíthat rá, mivel a magyar nők átlagosan 29 évesek az első gyermek születésekor.

Fontos tudni, hogy ugyan az szja-kedvezmény a kormányrendelet szerint a magzat 91 napos korától jár, viszont aki a magzata után már 2022-ben jogosulttá vált a családi adókedvezményekre, de az idén szüli meg a gyermekét, csak a szülés napjától jogosult a támogatásra - írja a lap. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A KSH statisztikái szerint 2015 óta évről évre nagyjából hét-nyolcezerrel kevesebb nő szül 30 éves kor alatt, mint afölött, és ez az olló egyre inkább nyílik. 30 éves koruk előtt évi átlagban körülbelül 42 ezren szülnek, bár ebből még azt hogy évente mennyien lesznek jogosultak a 30 év alatti nők szja-mentességére, azt pontosan lehetetlen megmondani. Értelemszerűen csak az szja-köteles jövedelemmel rendelkezők vehetik igénybe a támogatást, illetve nem mindenki azonos időtartamban lesz kedvezményezett. (Aki például 28 évesen szül, csak két évig részesül a támogatásban.) A 30 év alatti anyák szja-mentességére jogosultak száma öt év múlva érheti el a csúcsát, hiszen addigra már a korosztályhoz tartozó összes anya részesülhet a kedvezményben, ellentétben a jelenlegi helyzettel, amikor egy 2022 decemberében szült nő nem veheti igénybe a támogatást. Ha a 25–29 évesekhez hozzávesszük azt az átlagosan 16 ezer nőt, akik 25 éves koruk előtt szülnek, az szja-mentességet élvező nők száma akár a 100 ezret is elérheti 2028-ra. Az szja mértéke 2023-ban egységesen 15 százalék, egy dolgozó nő tehát bruttó 100 ezer forintonként 15 ezer forinttal kereshet többet. Az szja-mentesség a gyermekgondozási ellátásokra is jár, vagyis a csedből és a gyedből is érvényesíthető. A NAV honlapján fellelhető tájékoztató szerint ugyanakkor a támogatásnak van felső határa is: a 30 év alatti anyák kedvezményének összege havonta legfeljebb a teljes munkaidőben alkalmazásban állók – előző év júliusára vonatkozó – nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének összege. 2023-ban így a kedvezmény összege legfeljebb jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelent.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK