Világszerte hatalmas változásban a vagyonkezelési szektor

A klasszikus privátbanki szolgáltatások és a vagyonkezelői tevékenység egyre közelebb kerülnek egymáshoz. A hazai bizalmi vagyonkezelői szolgáltatói kör is bekapcsolódott a privátbanki ügyfelek támogatásába, ami sokkal precízebb és átgondoltabb vagyonportfóliókat eredményez. Pleschinger Gyula Márkot, az MKB Private Banking üzletágának igazgatóját a szektorban jelentkező új tendenciákról, az egyre aktuálisabb családi vagyonkezelési stratégiákról és a kockázatok minimalizálásáról kérdeztük.

Világszerte megújul a vagyonkezelési szektor, milyen trendek vetíthetők előre? Milyen megoldásokkal készülnek a Magyar Bankholding tagbankjai, immáron közösen az ügyfelek komplexebb kiszolgálása érdekében? (Idén tavasszal sikeresen megvalósult a Budapest Bank és az MKB Bank egyesülése, a Takarékbank csatlakozására, vagyis a jogi fúzióra 2023 májusáig kerül sor. Innentől MBH Bank Nyrt. néven, egységes márkanévvel és arculattal működik tovább az egyesült bank.)

A privátbanki ügyfélkezelési vízióink rengeteg elemét már építjük, körvonalazódnak a rövid-, közép- és hosszú távú céljaink. A termékek vonatkozásában már rövidtávon is szeretnénk megerősíteni a környezetvédelmi, társadalmi és etikus vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő befektetések, vagyis az ESG-specifikus termékpalettánkat.

Magyarországon egyedülálló módon, a privátbanki területen belül hoztuk létre a Diszkrecionális Portfolio Menedzsment (DPM) szolgáltatásunkat, amelyet olyan vagyon- és portfóliókezelő szakértők támogatnak, akik bizonyos korlátokon belül szabadon dönthetnek az ügyfél befektetéséről. Mivel a privátbanki klasszikus kiszolgálás és a vagyonkezelés egy szervezeti egységen belül található, így az ügyfelek a privát bankáron keresztül az összes szolgáltatást nagyon kényelmesen el tudják érni. Terveink között szerepel a meglévő concierge szolgáltatásunk fejlesztése, és általában véve is olyan egypontos kiszolgálási modellben gondolkodunk, ahol az ügyfél minden bankhoz köthető igényét ki tudjuk elégíteni.

A hazai piacon egyelőre még csekély a diszkrecionális vagyonkezelés súlya és penetrációja. Hogyan valósul meg a komplett vagyonkezelési koncepció a private banking területén? Mekkora az érdeklődés az ilyen típusú szolgáltatások iránt?

A komplett vagyonkezelés során a pénzügyi vagyonon túl tekintünk, és egyéb eszközosztályokat, mélyebb struktúrákat is elkezdünk vizsgálni, amelyeket aztán behozunk az ügyfelek mindennapjaiba. Az MKB Private Banking bő két éve ismerte fel, hogy érdemes stratégiai együttműködésben dolgozni a hazai bizalmi vagyonkezelői szolgáltatói körrel, akik a mi szolgáltatásainkat kiegészítő szervizt nyújtanak az ügyfeleknek. Ők rendelkeznek azzal a képességgel, hogy olyan vagyonstruktúrákat hozzanak létre a privátbanki szolgáltatáson kívül, amelyek az örökítés és a családi vagyontervezés vonatkozásában igazán hatékony megoldást jelenthetnek.

Ez a közös munka vezetett oda, hogy ügyfélkörünknek már biztosítani tudjuk a stabil infrastruktúrát, a rugalmas számlavezetést és a kiszolgálásukhoz szükséges jogi hátteret is.

Meglátásunk szerint a privátbanki referensek és a vagyonkezelő kollégák szimbiózisa precízebb, átgondoltabb portfóliókat eredményez majd, az ez iránt mutatkozó ügyfélérdeklődés pedig már most kézzelfogható. Emellett úgy véljük, hogy a hazai színtéren a bizalmi vagyonkezelők és trustok számára nálunk elérhető számlavezetési infrastruktúra továbbra is a legszofisztikáltabb megoldások között van.

Egyes felmérések szerint a hazai családi vállalkozások több mint egyharmada áll generációváltás előtt, vagyis a következő években egyre aktuálisabbá válik azok jövőbeli működésének megtervezése. A szolgáltatási kört ez mennyiben érinti, erősödik a family office jellegű megoldások iránti kereslet?

Egy modern, XXI. századi privátbank nem fókuszálhat kizárólag a pénzügyi vagyonra. Az út felénél sem járunk még, de ez a stratégiai irány abszolút a zászlóshajónknak számít. A Svájcban és az angolszász világban elterjedt family office jellegű élményt specialista partnereinkkel tervezzük biztosítani; a pénzügyi tanácsadás és az azon túli szolgáltatások együttese az, amit leginkább a családi vagyontervezés címszóval jelölnék.

Pleschinger Gyula Márk Fotó: Portfolio

Jelenleg 5 dedikált kollégánk foglalkozik ezzel a területtel. A következő lépés, hogy a meglévő infrastruktúrába beillesszünk olyan, a stratégiai partnereink által nyújtott szolgáltatásokat is, amelyektől a családi vagyontervezés, vagyonkezelés előmozdítását reméljük.

Láthatóan a versenytársaink is elkezdtek érdeklődni a családi vagyontervezési megoldások iránt; és kifejezetten örülök annak is, hogy az általunk preferált és több éve használt retorikát alkalmazzák a szolgáltatáskörük elnevezésére. A családi vagyontervezés valóban sokkal kifejezőbb megközelítés, mint a kissé személytelen generációváltás.

A privátbanki stratégia hogyan illeszkedik a Bankholding ESG stratégiájához? A pénzügyi tevékenységen túl milyen formában jelenik meg ez a fajta szemlélet?

Az MKB Private Banking több dimenzióban is igyekszik ESG-tudatosan fellépni és működni, például a Magyar Bankholding egyik első dolga volt tavasszal, hogy megfogalmazzon egy ESG manifesztót. Fontos, hogy az ügyfeleink számára ESG-kompatibilis termékeket is biztosítsunk, amelyek egyelőre hazánkban elsősorban az úgynevezett ETF termékeken keresztül érhetőek el. A befektetési alapok világában még viszonylag alacsony Magyarországon az ESG-penetráció, nálunk is korai stádiumában van ez a termékfejlesztés, de

intenzíven dolgozunk azon, hogy záros határidőn belül az ügyfeleink számára egy jól tagolt ESG-portfólió legyen elérhető befektetési alapok formájában is.

A pénzügyi tevékenységen túl a hétköznapjainkra is hat az ESG. Évek óta tagjai vagyunk a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének, és immár harmadszor lehettünk partnerei a kelet-közép-európai régió talán legkiemelkedőbb kortárs képzőművészeti vásárának, az Art Market Budapestnek. A tudásbázis építéséből is igyekszünk kivenni a részünket: támogatjuk a szakközépiskolások pénzügyi ismereteit fejlesztő “Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis!” diákversenyt, illetve elindult egy új együttműködés a Corvinus Egyetemmel is.

A jelenlegi turbulens, nehezen kiszámítható gazdasági környezetben mit javasolnak a privátbanki ügyfeleknek? Milyen lépésekkel csökkenthetők a kockázatok?

A kockázatok minimalizálása érdekében diverzifikált portfóliót ajánlunk. Ha a biztonságos oldalt nézzük, akkor az Államadósság Kezelő Központ által a közelmúltban behozott inflációkövető lakossági állampapírok primátusa nem megkerülhető, a geopolitikai bizonytalanságok és az infláció miatt ennek a terméknek jelentős az attraktivitása. Viszont a mostani kamatkörnyezetben egészen izgalmas tőkegarantált és vonzó hozamot biztosító strukturált termékeket is tudunk nyújtani, reméljük, hogy ezek hozamai igazolják majd a döntéseket.

Mindeközben kötelességünk a kockázatosabb eszközöket is monitorozni, és a lehető legjobb pillanatban javasolni, ha a biztonságos befektetés irányából érdemes lehet az óvatos kockázatvállalás felé elmozdulni. Azt gondolom, hogy a közeljövőben - egyelőre talán a befektetési alapokon keresztül - kockázatosabb befektetéseket is érdemes lehet majd eszközölni. Lehet, hogy kincstári optimizmus, de a jövő évtől minden területen konszolidációt várunk, ami miatt érdemes lehet nagyon óvatosan új pozíciókat felvenni.

A hazai bankszektor egyik legizgalmasabb szolgáltatáspalettája jöhet létre a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport fúziójával, három nagyon eltérő profilú és tudásbázisú szervezet egyesül. Mit jelent ez a privátbanki ügyfelek számára, ők mit tapasztalnak majd mindebből?

A tagbankok ügyfélkörének vizsgálatakor nagyon meglepett minket, hogy milyen kis arányban vannak csak átfedések, az ügyfélportfóliókon belül alig pár százalék volt az, aki a három privát bankon belül többnél is ügyfél lett volna. Ebből azt a következtetést vontuk le, hogy három nagyon logikusan és természetesen egymáshoz illeszthető üzletág áll össze eggyé a Magyar Bankholdingon belül. Hatékonysági szempontból a fúzió hatása kifejezetten pozitív, hiszen a hazai piac egyik legszélesebb termékkínálatával dolgozunk, illetve a hálózatunk olyan méretűre bővült, hogy a kiszolgálást országosan jóval kényelmesebben és személyesebben tudjuk biztosítani.

Méretünkből fakadóan természetes, hogy a piaci élbolyban vagyunk, a méret és a kezelt vagyon alapján a fúzió lezárását követően a másodikhelyre számíthatunk majd. Úgy becsüljük, hogy 2023 folyamán meghaladjuk az ezermilliárd forintos mérföldkövet az általunk kezelt privátbanki vagyon tekintetében. Miközben a méret egy lényeges és nem negligálható szempont egy privátbank értékelésénél, a mi igazi fókuszunk eddig is azon volt, hogy az ügyfeleink számára megfelelő termék- és szolgáltatásportfóliót tudjuk kifejleszteni és nyújtani. Elsősorban ebben szeretnénk piacvezetők lenni.

Címlapkép: Portfolio