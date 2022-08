Ide teszik pénzüket a gazdag emberek válság idején: így matekoznak, brutálisan nagyot lehet vele nyerni

A Li Lu-hoz és Warren Buffett-hez hasonló tőzsdei nagyágyúk befektetési döntései kétség kívül sokat elárulnak a piac és a befektetők várakozásairól, sőt nagy mértékben befolyásolhatják is azokat. Bence Balázs, a Portfolio elemzője most sorra vette, hogy ezek a befeketési guruk mit vásároltak és mit adtak el a második negyedévben, kiderült tehát, milyen ágazatokkal lehetett az utóbbi hónapokban igazán jó lóra tenni.

Kijöttek a nemzetközi tőzsdék negyedéves riportjai. Mivel legalább hét héttel később nézzük a történéseket, ez leginkább a hosszú távú befektetők vételeire érdemes figyelni, ugyanis jó eséllyel, ami a riportban szerepel, az a részvény még mindig a portfóliójukban lapul, valamint, ha egy hosszú távú invesztor részvényről két hónapja azt gondolta, hogy az jó cucc, akkor az még most is jó részvény minden bizonnyal - kezdi elemzését legújabb videójában Bence Balázs, a Portfolio Trader szakértője.

A befektetési guruk konkrét húzásaira térve a szakértő Warren Buffett-vel kezdte a sort, aki a Berkshire Hathawayben nettó eladó volt 2020-ban, nettó eladó volt 2021-ben, ám mióta az árfolyamok 2022-ben megindultak masszívan lefelé a befektető stratégiát váltott és ebben az évben több, mint 50 milliárd dollárral növelte a részvényportfólióját. A második negyedévben pedig ( a már publikus vásárlások alapján) összesen 7,2 milliárd dollárral növelte a részvénykitettségét és 1 milliárd dollár értékben vásárolta vissza a Berkshire részvényeit.

Buffett az idei évben egyébként egyértelműen az olajra költött a legtöbbet. Április és augusztus között 5,2 milliárd dollárt költött az Oxydental Petroleum részvényeire, az amerikai energiahatóság pedig már ahhoz is áldását adta, hogy Buffett-ék akár 50 százalékra növeljék a cégben a részesedésüket (jelenleg a cég 20 százalékát birtokolják, összesen jelenleg 28 milliárd dollárjuk van benne). Emellett már a Chevron részvényekből is 25 milliárd dollárjuk van, összesen tehát több mint 50 milliárd dollárnyi olajrészvénnyel rendelkeznek.

Az értékalapú befektetői szemlélet alapján a sokak által nem szeretett részvények között keresni befektetési célpontot nagyon jó ötlet, ugyanis ezen utálat hatására gyakran nagyon jó cégek is igen alacsony értékeltségen forognak és ezek jó vételek

- árulja el Bence Balázs, aki szerint a tőzsdeguru is ezt a látja az olajban. A megújulók előtérbe helyezése ellenére úgy tűnik, hogy a szénhidrogének iránt még sokáig stabil lesz a kereslet, erre játszik rá Buffett, valamint arra, hogy az Oxydental az USA legnagyobb palaolaj termelője.

A Berkshire egyéb vételei kevésbé voltak izgalmasak. De növelték például az Activision kitettségüket, ezzel Buffett a cég Microsoft általi felvásárlásával próbál spekulálni, de a részvények a felvásárlása elmaradása esetén is értékesek. Emellett a Paramount részesedését is növelte a Burskhire.

A szakértő elemzését Li Luval folytatta, aki Charlie Munger pártfogoltjából vált maga is tőzsdei legendává. A kínai-amerikai befektető Himalaya alapja teljesen kiszállt a Metából és helyette Google részvényeket vásárolt. A részvénytársaság Bence Balázs szerint azért is ilyen vonzó a nagy halaknak, mert olyan "várárok" veszi körül, mint az Apple-ön kívül kevés más céget, új belépőknek a kereső bizniszben sok esélye nincsen, a cégnek fantasztikus a mérlege, adóssága gyakorlatilag nincsen, kétszámjegyű növekedést produkál és a saját részvényeit is vásárolja vissza ezerrel.

David Tapper sok mindent eladott, de leginkább Netflix és Alibaba részvényeket vásárolt és Luval szemben növelte a Meta részesedését is, az Oxy részesedését pedig (Buffett-el szemben) csökkentette. Tapper portfóliójában egyébként a Google, a Meta és az Amazon a három legnagyobb súlyú részvény.

A GuruFocus szerint egyébként az általuk követett alapkezelők vásárlásai alapján a Meta és a Disney volt a két legnépszerűbb vételi célpont. Mindkét részvény nagyot zakózott a második negyedévben

- árulta el Bence Balázs, aki utolsóként Joel Greenblatt befektetési döntéseit vette sorra, aki az általa alulértékeltnek gondolt részvényeket folyamatosan vásárolja és ha egy magas árazási szintet elérnek, akkor már realizálja is a profitot, eladja őket, jellemzően tehát sok részvényt ad és sokat vásárol. A befektető a sokat eső, profitábilis tech cégekből vásárolt, többek között a PayPal volt a vásárlási listáján. Portfóliójában a pénztermelő techcégek dominálnak. A Microsoft, az Amazon, a Google, a Meta és a PayPal is ott vannak.

Összességében elmondható, hogy a második negyedéven, ami az eddigi piaci mélypont is volt, a befektetési nagyágyúk óvatosan vásárolgattak. Azt a szektort vásároltak legerőteljesebben, ami a legnagyobbat zuhant, ez pedig nem más mint a technológiai részvények és ezen belül is a pénztermelő cégek - összegezte Bence Balázs.