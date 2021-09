Forradalmasítja a bankolást ez az új app: egyszerre láthatod minden számlád bármely banknál vezesd is

A most induló, innovatív szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a más bankoknál vezetett számlák egyenlegét is megtekinthessék a bank ügyfelei. Így egyetlen felületről kontrollálhatóak a pénzügyek.

Az OTP Bank újdonsággal bővíti az új internet- és mobilbankjában nyújtott szolgáltatások körét: az OpenBank használatával másik banknál nyitott számláikat is láthatják azok az OTP-ügyfelek, akik regisztrálnak, illetve belépnek az új internet- vagy mobilbankba. Ehhez engedélyezniük szükséges, hogy a kiválasztott más banki számlájuk adatait az OTP elkérje a másik banktól és megjelenítse azokat számukra az alkalmazásban.

Az Európai Unió PSD2 irányelvére alapozott, most induló OpenBank elnevezésű kényelmi szolgáltatásában a K&H Bank, az Erste Bank, a Takarékbank, az MKB Bank, a GRÁNIT Bank, a Sberbank, a CIB Bank, a Revolut számlái vesznek részt, de az elérhető bankok és pénzügyi szolgáltatók listáját várhatóan folyamatosan bővíti majd a hitelintézet, ahogy az igénybe vehető funkciók körét is.

Az új Digitális Szolgáltatási Szerződéssel teljesen új alapokra helyeztük az ügyfeleinkkel való kapcsolattartást. Az a célunk, hogy az új internet- és mobilbanki alkalmazásunkban elérhető és folyamatosan bővülő funkciók használatával ügyfeleinknek olyan digitális élményt nyújtsunk, amelynek során úgy érezhetik, az egész bank ott van a kezük ügyében. A most elindított OpenBank szolgáltatás amellett, hogy egyszerűbben kezelhetővé és áttekinthetőbbé teszi az OTP mellett más bankoknál vezetett számlák egyenlegét is, segíti ügyfeleinket pénzügyeik tudatos kezelésében is

- mondta el az új funkció kapcsán Kuhárszki András, az OTP Bank digitális fejlesztésekért felelős területének vezetője. A szolgáltatás keretében a felhasználók első lépésként más banki számláik egyenlegét tudják megnézni, és a lekérdezhetőségre vonatkozó engedélyt bizonyos időközönként meg kell újítani. A tervekben szerepel a számlatörténet lekérdezésének biztosítása, illetve, hogy hosszabb távon a másik banknál vezetett számláról átutalás is indítható legyen az új internet- és mobilbanki alkalmazásban.