Tovább gazdagodtak a vagyonos magyarok a járvány alatt: ebbe fektették a pénzt

A hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon 7000 milliárd forint fölé emelkedett és az egy ügyfélszámlára jutó átlagvagyon is új rekordon van 150 millió forinttal, új privátbanki ügyfeleket viszont alig tudott akvirálni a szektor. A legnagyobb privátbanki szolgáltató továbbra is az OTP Private Banking, de az Equilor ment az utóbbi fél évben a legnagyobbat a szolgáltatók között.

A féléves gyakoriságú Portfolio Privátbanki Felmérésből kiderült, hogy a válaszadók által nyilvántartott vagyon 2021. június végén meghaladta 7000 milliárd forintot, ami gyakorlatilag teljes piaci lefedettséget jelent. Azt már a tavalyi számokból is láttuk, hogy jól jött a magyar privátbanki ügyfeleknek a tavaly tavaszi koronavírus-válságot követő piaci fellendülés, a vagyon december végén új szintre, 6500 milliárd forint fölé ugrott. Az elmúlt fél évben sikerült ezt is túlszárnyalni. Ezzel a privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon az év első felében több mint 7%-kal, egy év alatt pedig közel 15%-kal bővült.

A tavalyi első negyedévet követő piaci felpattanás javarészt idén is kitartott - írja a Portfolio, a részvénypiacokon szép hozamokat lehetett elérni, így a vagyonbővülés egy jelentős részét vélhetően ez az árfolyamhatás magyarázza. Mindemellett az extra megtakarítások is lecsapódhattak a számokban, hiszen a koronavírus miatti korlátozások visszafogták eddig a fogyasztást.

Nemcsak szektorszinten nő egyre látványosabban a kezelt vagyon, hanem ügyfélszámlákra bontva is. Míg 2013-ban még csak alig több mint 62 millió forint volt egy számlán, addig júniussal bezárólag az egy számlára eső átlagvagyon már meghaladta a 150 millió forintot, ami új rekord. Ez azt jelenti, hogy fél év alatt 4,5%-kal nőtt az egy ügyfélszámlára eső átlagvagyon, egy év alatt pedig közel 12%-kal.

Egyre több az olyan privátbanki szolgáltató a magyar piacon, amely folyamatosan emeli a belépési limitet, mindez összefügg a kezelt vagyon és az ügyfélszámlánkénti vagyon növekedésével. Tavaly az OTP és a Budapest Bank növelte a küszöböt, idén pedig az Equilor csatlakozott a limitemelők táborába: a szolgáltatónál a korábbi 50 milliós küszöböt emelték most 75 millióra. A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott, de egyre többeknél emelkedik 100 millióra a küszöb:

a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb 360 millióval, ezt követi

az Erste, ahol már 120 millió forint kell ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyfél lehessen, a harmadik helyen pedig

az UniCredit, az MKB, a K&H, a Raiffeisen és a Concorde Értékpapír holtversenyben van 100 milliós limittel,

illetve az OTP kiemelt privátbanki szegmense is.

A legalacsonyabb belépési összeghatárok a Generalihoz és a Takarékbankhoz kötődnek 30 milliós limittel.

Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet a legmagasabb, egymilliárd forintot meghaladó átlagvagyonnal, mögötte az MKB Private Banking lehet a második 379 millióval (a szolgáltató nem közölt friss adatot, így saját becslést alkalmazunk az ügyfélszámla-szám nagyságára), de 200 millió forintos átlagvagyon felett vannak a Hold, a Concorde, a Raiffeisen és az Erste ügyfelei is.

Egyre többeknek van 50 millió feletti vagyona

Egyre nő azoknak az ügyfeleknek az aránya, akiknek a szolgáltatók adatközlése szerint 50 millió forintnál is nagyobb vagyonuk van. Június végén arányuk már 78%-ot tett ki, bár ebben nyilván szerepet játszik az is, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona (ez az arány valószínűleg magasabb a valóságban, ugyanis van olyan szolgáltató, amely erre vonatkozóan nem közöl adatot).

Jelenleg a piacon öt olyan szolgáltató van, amelynél 50 millió forintos vagyon alatt is privátbanki ügyfél lehet valaki. Ettől persze még igaz, hogy az egyes ügyfelek kezében egyre nagyobb vagyon halmozódik fel (ezt bizonyítja az egy ügyfélre eső vagyon nagysága is, amiről korábban már szó esett). Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák csupán 51%-án van 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt. De egyébként ez az arány is folyamatosan nő.

Nem feltétlenül csak a részvénybefektetéseknek köszönhették a hazai gazdagok vagyonuk növekedését.

A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 12%-ban tart részvényt és 29%-ban befektetési alapot, mindkét kategória részesedése gyakorlatilag stagnált. Szinten maradt tavaly év végéhez képest a kötvények aránya is 39%-kal, a likvidebb befektetéseké, mint a bankbetét és a készpénz, pedig egy százalékponttal nőtt.

A tőkepiacok okozzák a legnagyobb fejtörést

Egyértelműen a koronavírus okozta gazdasági, társadalmi és jövedelmi változások aggasztják továbbra is a hazai privátbanki szolgáltatókat. A Portfolio Privátbanki Felmérésében

a pénz- és tőkepiaci környezet kockázatait ítélték a legnagyobbnak a szolgáltatók, ezt

a hazai gazdaságpolitika, majd

a szabályozói/piaci környezet, majd

fej-fej mellett a forint árfolyama, a magyar gazdaság általános helyzete és a szabályozói/piaci környezet változása követte.

A koronavírussal kapcsolatban a privátbanki szereplők kiemelték, hogy a gazdaságra és az elkölthető jövedelemre vonatkozó negatív hatásai mellett jó befektetési lehetőségeket is teremtett a privátbanki ügyfelek számára (ezt a kezelt vagyon növekedése is bizonyítja a szolgáltatóknál), de nem lehet elmenni amellett, hogy a hektikus piaci mozgások nagyobb felelősséget is követelnek a privátbanki szolgáltatóktól az ügyfélvagyon megőrzése érdekében.