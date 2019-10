Régi mítosz dőlt meg: ennyivel szegényebbek a magyar nők, mint a férfiak

Minél nagyobb a jövedelmi egyenlőtlenség egy országban, annál többen vannak kitéve az elszegényedés okozta veszélynek. Az, hogy mennyien élnek a létminimum alatt, nem feltétlenül árulkodik az országban élő szegények arányáról. Így lehet az, hogy bár Magyarországon szegény országnak számít az Egyesült Államokhoz képest, a tengerentúlon mégis sokkal többen vannak kitéve az elszegényedés okozta veszélynek, mint itthon. Ha pedig azt nézzük, hogy a magyar nők alig veszélyeztetettebbek, mint a magyar férfiak, miközben Amerikában a különbség óriási, akkor még inkább igaz az, hogy az ország gazdagsága nem feltétlenül áll összefüggésben a nemek közti egyenlőséggel.



Közismert tény, és mi is gyakran beszámolunk róla, hogy a nők általában kevesebbet keresnek azonos munkakörben a férfiaknál. Ebből egyenesen arányosan következik, hogy a nők sokkal nagyobb arányban vannak kitéve a szegénységnek, mint a férfiak. Természetesen minél szélesebb a szakadék a két nem jövedelme között, annál nagyobb ez a különbség.

Az OECD most azt vizsgálta meg, hogy a férfiak és a nők milyen arányban vannak kitéve az elszegényedésnek. Azt nézték még, hogy a két nem képviselői közül mennyien élnek az országuk mediánbérének 50 százaléka alatt. Talán meglepő, de mi nem is állunk olyan rosszul ezen a ranglistán, a szakadék nálunk szinte alig észlelhető. Az OECD átlag 1,4 százalék: a férfiak 11, a nők 12,4 százaléka veszélyeztetett az elszegényedés által.

Magyarországon mindkét nem 7 százalék körül áll, az eltérés minimális. Ezzel olyan országokat előzünk meg, mint az Egyesült Királyság (ahol a mutató 10 százalék fölött van mindkét nem esetén), Németország, Svédország, Írország és Franciaország. A finnek azonban előttünk járnak, akárcsak a dánok - náluk viszont pont a férfiak vannak jobban kitéve az elszegényedés veszélyének.

Az első helyen Dél-Korea végzett, náluk hatalmas a szakadék: a férfiak közel 15, a nők majdnem 20 százaléka él a létminimum környékén. Őket követi a társadalmi egyenlőtlenségről is híres Egyesült Államok, ahol a férfiak 16,5, a nők 19 százaléka veszélyeztetett. Izraelben ugyan alacsonyabb a szakadék, a szegénységnek való kitettség viszont mindkét nem esetén egyaránt magas.

Chile, Törökország és Mexikó szereplése nem olyan meglepő, Japánban viszont Korea és az Egyesült Államok után a harmadik legnagyobb a szakadék. A dél-európai államok, Olaszország és Spanyolország is az OECD átlag alatt szerepel, náluk is 13-15 százalék körüli mindkét nem kitettsége, bár a szakadék nem olyan nagy.