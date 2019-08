Magyar melósokat keresnek: 500 ezres fizetés, végzettség sem kell

Nem csak pékekből, ápolókból, szobafestőkből, de a benzinkutasokból is egyre nagyobb a hiány itthon, nem csoda, hogy kilőttek a kútkezelői fizetések. Ám hiába a kiemelkedő bérezés, Ausztriában még mindig kétszer-háromszor többet keresnek - és akkor a borravalóról még szó sem esett.

A korábban magas presztízsű benzinkutas munkakör mára sokat veszített egykori fényéből: korábban csak kihalásos alapon lehetett bekerülni - számolt be az Origo még 2010-ben, azt írták, a meg nem hirdetett állásokra is több tucatnyian jelentkeznek.

Ma már más a helyzet: ahogy azt a Pénzcentrum korábban megírta, benzinkutasokból is nagy hiány van ma már Magyarországon. Ezt tapasztalhatjuk, ha felmegyünk bármelyik álláshirdető portálra és beírjuk a keresőbe a benzinkutas, vagy a kútkezelő kifejezésekt, találhatunk bőven lehetőséget.

Kereseti lehetőség

A 2016-2019 közötti az időszakban 90 ezer forint, összesen 50 százalék körüli volt a béremelések nagysága a kiskereskedelemben - ami sokkal több, mint a szektor forgalmának növekedése. A kötelező minimálbérek 8 százalékkal emelkedtek 2019-ben, a boltos bérek viszont ennél nagyobb léptékben nőttek az egy évvel korábbiakhoz képest, sőt, ezen belül a fizikai dolgozók (eladók, pénztárosok, árufeltöltők) egyaránt 12-13 százalékkal vihettek többet haza. Közülük is kiemelkedően nagy emelést kaptak a könyvesboltban, illatszerboltban és a benzinkúton dolgozók, az ő borítékjaik átlagosan 40 ezer forint feletti összeggel híztak az év elején.

Ez év márciusában számoltunk be arról, hogy a haza autópályák mellett rengeteg munkavállalót keresnek, jellemzően kutakra. Az egyik nagy álláshirdetési portálon akkor találtunk is munkalehetőségeket: egy XI. kerületi MOL-kútra például shop eladó-kútkezelő munkakörbe várják a jelentkezőket. A munkaidő 12 órás műszakokra van osztva 6-18, illetve 18-6 óráig. A hirdetésben bruttó 220-240 ezer forintos bejelentett fizetést ígérnek. Továbbá az értékesítések után jutalom és bónusz is jár, és a borravaló is magas, így akár nettó 200-250 ezret is meg lehet keresni a hirdetés szerint.

A mai ajánlatok szerint pedig Érden nettó 180 ezret, az Üllői úton 280 ezret, Dunabogdányban 215 ezret, Debrecenben 160 ezer forintot lehet keresni egy hónapban kútkezelőként.

Ausztria: a hazai bérek háromszorosa

Persze nem csak itthon, a szomszédos országokban is hiány van kútkezelőkből, ott azonban még ennél is jobban meg vannak fizetve az alkalmazottak. Találtunk osztrák benzinkutas álláshirdetést, amelyben 1490 eurót kínálnak 8 órás, bejelentett munkáért cserébe, ez mai árfolyamon 487 ezer forintot jelent, tehát a pesti bérek kicsit több, mint duplája, a debreceni fizetésnek pedig a háromszorosa. Azonban a hirdetés szövege szerint némi tapasztalat, saját autó, valamint a német nyelv ismerete szóban és írásban alapkövetelménynek számít.

Egy másik hirdetésben is hasonló bért találtunk: havi nettó 1540 euró (503 ezer forint), két műszakos munkarendben.