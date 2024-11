Ezt kevesen lépik meg karácsony előtt: rengeteget spórolhat, aki így vásárol élelmiszert, ajándékot

Amíg egykor a hitelkártya a felelőtlen eladósodás szimbóluma volt, mára ez a helyzet sokat változott. Az utóbbi években sokat csökkent a kibocsátott hitelkártyák száma, és a hazai pénzintézetek tapasztalatai szerint egyre inkább a pénzügyileg tudatos ügyfelek választják az ilyen fizetési megoldást. Nem ritkán a különböző kedvezmények kihasználása érdekében igénylik az ilyen kártyákat, tehát gyakran a spórolás a cél. A Pénzcentrum kérdésére a bankok azt is elárulták, milyen célokra nőttek a leginkább a ráfordított összegek. Kiderült, hogy egyre többet költünk élelmiszerre, gyógyszerre, viszont az utazásra fordított összegek kiemelkedően nőttek.

A magyar ügyfelek körében sosem volt olyan elterjedt a hitelkártya-használat, mint az Egyesült Államokban, vagy akár az EU más tagállamaiban. Magyarországon sosem voltak divatosak a fogyasztási hitelek, ezek közül is a hitelkártyák a magas THM-jükkel sokkal riasztóbbak, mint pl. egy 0%-os áruhitel. A bankok tapasztalatai szerint viszont a pénzügyileg tudatos ügyfelek körében válhat egyre népszerűbbé ez a termék, akiknek kifejezetten a spórolás, kedvezmények igénybevétele, a szolgáltatás előnyeinek kihasználása a célja.

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb statisztikái szerint egy év alatt - 2023. június 30. és 2024. június 30. között - 2,8 százalékkal nőtt betéti és 1,4 százalékkal a hitelkártyák száma. Ötéves távlatban viszont az látható, hogy a betéti kártyák száma 9,1 százalékkal, tíz év alatt 21,6 százalékkal nőtt, míg a hitelkártyák száma 2020 júniusa óta 9,2, 2015 júniusa óta pedig 20,2 százalékkal csökkent. Ezek alapján úgy tűnhet, a hitelkártyák egyre inkább kimennek a divatból, a hazai pénzintézetek lapunkkal közölt információ alapján más kép rajzolódik ki. Újra népszerű lehet a hitelkártya, sokan már az egészségügyi kiadásokat, éttermi költéseket is ebből fedezik és még az élelmiszert is hitelkártyával veszik.

2024. június 30-án 1 millió 125 ezer hitelkártya volt forgalomban Magyarországon, ebből mindössze közel 12 ezer volt üzleti célú, a többi lakossági célú. Hosszú távon jelentős csökkenés látható a hazai kibocsátású hitelkártyák számában, akár a 2020-as, akár a 2015-ös adatokhoz viszonyítunk. 2022 decembere óta azonban a 2024. júniusi volt a legmagasabb adat, újra kezdhetnek tehát népszerűbbé válni a hitelkártyák.

A hitelkártyák számára, költések nagyságában történő változásokra hatással lehetett az utóbbi években többször rekordmagasra nőtt infláció, az anyagi helyzet romlása és javulása, valamint a hitelfelvételi kedv növekedése és csökkenése. Ugyanis amikor hiteligénylésre kerül a sor, mint a folyószámla hitelkeret, mind a hitelkártya szolgáltatás csökkentheti az igényelhető hitel összegét, így olyan időszakokban, amikor roham indul a bankokba a kedvezményes hitelekért, a hitelkártyák megszűnése is jellemző.

A Pénzcentrum megkérdezte a hazai bankokat, hogyan változott a hitelkártya birtokosok száma, illetve milyen változásokat tapasztaltak az utóbbi időben a pénzintézetek a hitelkártyás költési szokásokban. A bankok tapasztalatai ebben gyakran gyökeresen eltérnek egymástól.

Amíg a CIB Bank tapasztalatai szerint a hitelkártya darabszám egyre inkább csökken, a tranzakció volumen minden évhez képest növekszik. A lapunkkal közölt adataik szerint 2024.01.01. és 2024.09.30. közötti időszakban nagyobb a tranzakció volumen, mint előző évben és ez igaz az előző év és előző előtti évre is. A költések növekedésében jelentős szerepet játszhatott önmagában az infláció is.

Azt OTP-nél a hitelkártyák száma közel változatlan maradt, míg az UniCredit Bank és az MBH növekedésről számoltak be. A MBH lakossági számlával rendelkező ügyfelei között egyre nagyobb számban vannak a hitelkártyás ügyfelek, ami a bank szerint a csomagajánlataiknak köszönhető, amelyek nagy népszerűségnek örvendnek ügyfeleik körében.

Az UniCredit Banknál számlával rendelkező lakossági ügyfelek hitelkártya-használatában az elmúlt egy év adatai markáns változást mutatnak: 10 százalékot meghaladóan növekedett a hitelkártyával rendelkezők aránya ebben az ügyfélkörben. "Ez azoknak az üzleti akcióknak és kereskedelmi kampányoknak köszönhető mindenekelőtt, amelyekben igyekeztünk felhívni az ügyfelek figyelmét a hitelkártya-használat előnyeire, és amelyek ezzel együtt azt a célunkat is szolgálták, hogy bankunk a korábbinál meghatározóbb szolgáltatóvá váljon hitelkártyapiacon" - közölte lapunkkal a bank.

Úgy tűnik, hogy fizetési nehézségek sem lettek jellemzőbbek az utóbbi időben, az MBH szerint az elmúlt 1 év tekintetében nem volt eltérés, portfóliójukban a hátralékos ügyfelek aránya nem változott. (Az elmúlt 5 évet nem vehetjük átlagos időszaknak, hiszen a pandémia miatt bevezetett fizetési moratórium torzítja a statisztikát.) Az OTP-nél pedig a kártyabirtokosok közel 1,5%-a esik hátralékba. A 2023. év azonos időszakához képest közel 0,5 százalékponttal javult a helyzet.

Egyre többet költünk élelmiszerre, gyógyszerre, utazásra

"A hitelkártya-használat alapvető motivációiban nem látunk érdemi változásokat: a banki ügyfelek – a bankszámlanyitással együtt igényelt betéti kártyát követően – általában második kártyájukként igénylik és használják hitelkártyájukat. Mind az igénylésben, mind a használatban rendszerint szerepet játszik valamilyen speciális, csak a hitelkártyához kapcsolódó előny vagy ösztönző (kedvezmények, pénzvisszatérítés stb.), illetve az a tény, hogy utazáshoz is szükséges lehet (például autóbérléshez sok helyen továbbra sem fogadnak el betéti kártyákat). Mindez azt is jelenti, hogy a hitelkártya a pénzügyeikben előre tervező, tudatosabb ügyfelek jellemző banki terméke, akiket tájékoztatással, kézzel fogható, valódi előnyökkel lehet meggyőzni arról, hogy a kínált hitelkártya valóban hasznos választás számukra" - nyilatkozta lapunknak az UniCredit Bank a költési szokások változása kapcsán.

Tapasztalataik szerint élelmiszer-kategóriában egy főre/hitelkártyára jutó költés az elmúlt egy évben 5 százalékkal, az múlt öt évben több mint 30 százalékkal nőtt. Azt viszont hozzátették, hogy a banki statisztikákból levont következtetéseknél figyelembe kell venni, hogy a jellemzően élelmiszert árusító boltokban nem csak élelmiszert lehet vásárolni, a költési adatok alakulása azonban ezzel együtt is képes szemléltetni együttesen az árakban (infláció) és a hitelkártya-használatban történt változásokat.

A gyógyszerek esetében az egy hitelkártyára jutó költés az elmúlt egy évben lényegében stagnált, míg az elmúlt öt évben 10 százalékot meghaladóan nőtt. Ugyanez az egészségügyi kiadásoknál az elmúlt egy évben 7 százalékos, míg az múlt öt évben közel 20 százalékos növekedést mutatott.

Az UniCredit elmúlt öt év hitelkártyás költéseiben lát igazán markán változásokat különösen az utazással kapcsolatos kiadásokban: a légitársaságoknak teljesített fizetések 75, az autóbérléssel összefüggő fizetések közel 70, míg az utazási irodáknál elköltött összegek több mint 110 százalékkal nőttek az utóbbi öt évben. Az egy hitelkártyára jutó éttermi költés is markánsan, közel 80 százalékkal nőtt, és a rekreációra (sporttal kapcsolatos tevékenységek, bérletek, tagságik) teljesített hitelkártyás fizetések is jelentősen, több mint 50 százalékkal nőttek öt év alatt - közölték lapunkkal.

Az MBH Bank nyilatkozata szerint évek óta megfigyelhető tendencia, hogy az ATM használat arányaiban csökken a POS vagy egyéb költésekhez képest. Csoportos beszedést egyre kevesebb ügyfél rögzít a hitelkártya számlájára, hiszen a hazai piacról „kikoptak” a co-branded hitelkártyák. Korábban a közüzemi vagy telco szolgáltatók kedvezményt vagy extra visszatérítést adtak, ha a co-branded hitelkártyáról történt a közüzemi számla fizetés. Valóban, az MNB adatai is azt mutatják, hogy a co-branded kártyák száma 2021-ről 2022-re felére esett és azóta még tovább csökkent:

Az MBH szerint összességében elmondható, hogy az egy kártyára jutó havi költés 2021. év eleje óta 20%-kal nőtt, az egyes költési kategóriákat külön nem vizsgálják külön. Természetesen a kiemelt időszakokban, például karácsonykor megnő az átlagos vásárlási tranzakció összege - tették hozzá.

Az OTP Bank tapasztalatai szerint a költések emelkedését részben a tranzakciók darabszámának emelkedése, részben pedig a magasabb inflációs környezet okozta. Lapunk kérdésére azt nyilatkozták, a szórakozás és az utazás kategóriában látszik nagyobb növekedés az egyes évek között.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 173 855 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 141 413 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a K&H Banknál 6,64% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a MagNet Banknál 6,75%, a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A tavalyi adatokhoz képest a szórakozás ~30 százalékkal, az utazás ~25 százalékkal, tavalyelőtthöz képest pedig a szórakozás ~50 százalékkal, az utazás ~45 százalékkal emelkedett a hitelkártyás tranzakciós volumenek tekintetében. A bank adatai szerint az elmúlt egy év során ~13 százalékkal nőttek az élelmiszer költések, míg tavalyelőtthöz képest ~28 százalékkal, ugyanakkor az elmúlt egy évben ~20 százalékkal nőttek az egészség kategóriába tartozó költések, míg tavalyelőtthöz képest ~31 százalékkal.

A pénzintézetek lapunkkal közölt adatai szerint tehát összességében még mindig jelentős növekedés látszik az élelmiszerekre - vagy élelmiszerboltban történt vásárlásokra - fordított összegek terén a hitelkártyákról. Ugyanakkor az egészségügyi kiadásoknál még ennél is nagyobb növekedés látható. Igazán szignifikáns növekedés viszont az utazások, illetve sport, szabadidős tevékenységeknél látható. Mindebből, illetve a bankok tapasztalataiból arra lehet következtetni, hogy a hitelkártya-használat egyre inkább tudatosabb, egyre többen használják célzottan az ilyen kártyáikat - például külföldön autóbérlésre. Azoknál a bankoknál, ahol erre célzott kampányok vannak, jellemzően növekszik a hitelkártyával rendelkezők száma is.

Durva THM-mel számolhatnak az ügyfelek

A Pénzcentrum hitelkártya-kalkulátora alapján jelenleg 35,7-47,8%-os THM ajánlatokkal találkozhatnak az ügyfelek. A kártyák havi költsége 553-tól 1158 forintig terjedhet, a maximális hitelkeret szempontjából pedig a legkisebb ajánlat 1 millió forint, míg más terméknél ez akár 5 millió forint is lehet. Ahogy minden pénzügyi termék esetében, a hitelkártya igénylés előtt is érdemes a saját költési szokásainknak legmegfelelőbb terméket választani. Ugyanis egy általános kalkuláció során a legolcsóbbnak tűnő termék nem feltétlenül lesz egyénileg is a legkedvezőbb megoldás!

Az MNB hitelkártya használatról és kockázatokról szóló tájékoztatója szerint érdemes alaposan megfontolni, mikor és hogyan használja valaki a hitelkártyáját, mert az elsőre kihagyhatatlannak tűnő ajánlat számos kockázatot rejthet! Okosan használva viszont sokat lehet spórolni vele.

Így használd a hitelkártyát

Mi is az a hitelkártya? A hitelkártya egy speciális bankkártya, amellyel birtokosa a kibocsátó pénzügyi intézmény

által meghatározott hitelkeret erejéig fizetni tud, illetve egyes kártyatípusok esetében készpénzt tud felvenni. Nem szabad elfelejteni, hogy a kártyához tartozó hitelkeretből vásárlásra felhasznált összeget utólag, meghatározott feltételek szerint vissza kell fizetni. Aki ezt elmulasztja, annak jelentős kamatot kell fizetnie!

Bárki lehet kártyabirtokos, akit rendszeres jövedelme alapján a bank hitelképesnek minősít. A kártyaigénylés feltételei azonban bankonként eltérhetnek. A kártyaigénylés nem kerül pénzbe, viszont a birtoklásnak és a használatnak vannak költségei. Ezek lehetnek állandó díjtételek, mint például a kártya éves díja, és egyéb eseti díjak, mint az egyenleglekérdezés, a limitmódosítás, vagy a kártyacsere díja. A hitelkártyához igényelhető

többletszolgáltatásokat szintén díj terhelheti.

Találd meg a számodra legkedvezőbb hitelkártya-ajánlatot a Pénzcentrum kalkulátorával!

Mivel a hitelkártya egy hitelforma, a hozzá tartozó hitelkeretből elköltött összegeket vissza kell fizetni a szolgáltatónak. Ha ezt a megadott határidőig nem teljesíti a kártyabirtokos, az szintén többletterhet jelent, hiszen a szolgáltató kamatot, késedelmi díjat számíthat fel - hangsúlyozza az MNB.

Mire kell különösen figyelni? A hitelkártyát kibocsátó bank lehetőséget ad a kártyabirtokosnak, hogy adott időszakon belül a hitelkeret terhére vásároljon vagy készpénzt vegyen fel. Ezt az időszakot nevezik vásárlási

vagy elszámolási időszaknak, amely a számlazárás napjával ér véget. Az ebben az időszakban a hitelkeretből vásárlásra felhasznált összeget a következő, úgynevezett türelmi időszakban kell visszafizetni a bank

által meghatározott határidőig. Ha ez teljesül, az összeg díj- és kamatmentes. Nem szabad elfelejteni, hogy a kamatmentesség kizárólag a kártyás vásárlásokra vonatkozik, készpénzfelvételre nem, a hitelkártyával történő készpénzfelvétel díja rendkívül magas!

Ha a kártyabirtokos nem fizeti vissza a teljes összeget a türelmi időszak alatt, csak a bank által meghatározott minimum összeget, akkor a szolgáltató kamatot számít fel a felhasznált összegre. Ha a minimum összeget sem fizeti be a hitelkártya tulajdonosa, akkor a kamaton felül késedelmi kamatot, díjat is fizetnie kell.

Fontos, hogy a minimum összeget csak a türelmi időszakban lehet befizetni, az azt megelőző befizetések ebbe nem számítanak be. Az elszámolási és türelmi időszak hossza (együttesen: kamatmentes periódus), valamint a minimum fizetendő összeg bankonként eltérő lehet. Az elszámolási időszak általában 30, míg a türelmi időszak jellemzően 15 nap.

Bár a hitelkártya vásárlásra és készpénzfelvételre egyaránt használható, utóbbira nem célszerű használni, mert a bank a pénzfelvétel napjától magas kamatot számít fel, a tranzakció költsége pedig jellemzően többszöröse a normál bankkártyás készpénzfelvételnek. Fontos! A hitelkártya az egyik legmagasabb THM-mel rendelkező hiteltermék, vagyis az egyik legdrágább hiteltípus.

Felmérés: Áldás, vagy átok a hitel?

A hitel, mint pénzügyi termék megítélése 2024-ben sem egyértelmű. Éppen ezért a Pénzcentrum és a Bankmonitor közös kutatásában arra keresi a választ, hogy az „átlagember” hogyan gondolkozik a hitelekkel kapcsolatban. Arra vagyunk kíváncsiak, mit gondol a lakosság arról, hogy valóban lehet a hitel egy értéket teremtő eszköz, amivel gyarapodhatunk, vagy a társadalmi megítélés szerint inkább negatív vonatkozásai vannak a hitelfelvételnek. Segítsd a munkánkat, és töltsd ki az aláébbi felmérést arról, vajon mi jellemzi a bank és az adós viszonyát Magyarországon.