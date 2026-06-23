Hivatalos: megszavazta a parlament, újfajta fizetőeszközt vezetnek be, mutatjuk a részleteket

Újabb fontos lépést tett az Európai Unió a digitális euró bevezetése felé: az Európai Parlament illetékes bizottsága jóváhagyta a jegybanki digitális fizetőeszközről szóló javaslatot. Ha a tagállamokkal is sikerül megállapodni, már 2027-ben elindulhat a pilotprogram, a teljes bevezetésre pedig 2029-ben kerülhet sor.

Az Európai Parlament gazdasági és monetáris ügyekkel foglalkozó bizottsága kedden 43 igen, 14 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett elfogadta a digitális euró létrehozásáról szóló álláspontját. A kezdeményezés célja, hogy az euróövezet lakosai a készpénz digitális megfelelőjét is használhassák, amelyet közvetlenül az Európai Központi Bank bocsátana ki és garantálna.

A digitális euró ötlete nem új: az Európai Bizottság még 2023-ban terjesztette elő a jogszabálytervezetet. A támogatók szerint a projekt stratégiai jelentőségű, mert csökkentheti Európa függőségét az amerikai fizetési rendszerektől, például a Visa és a Mastercard hálózataitól.

A jelenlegi tervek szerint az Európai Parlament és a tagállamok még az év végéig végleges megállapodásra juthatnak. Ezt követően 2027 második felében indulhatna el egy tesztidőszak, míg a digitális euró teljes körű kibocsátása 2029-ben történhetne meg.

A kezdeményezés egyik legvitatottabb pontja hosszú ideig az volt, hogy sokan attól tartottak: a digitális euró veszélyeztetheti a magánszférát, illetve idővel kiszoríthatja a készpénzt. A javaslat támogatói ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy erről nincs szó.

Fernando Navarrete Rojas, az Európai Parlament képviselője szerint a digitális euró nem a készpénz helyettesítésére szolgál. Mint fogalmazott, a cél az, hogy a készpénz továbbra is széles körben elérhető maradjon, miközben a jegybankpénz digitális formában is használhatóvá válik.

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A parlamenti szavazással egy időben a bizottság egy másik javaslatot is támogatott, amely a készpénzes fizetés elfogadásának megőrzését erősítené. A kezdeményezés támogatói szerint a két szabályozás együtt biztosíthatja, hogy az európai fogyasztók és vállalkozások valódi választási lehetőséggel rendelkezzenek a készpénz, illetve a digitális fizetési megoldások között.

A szavazás előtti napon az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde is támogatásáról biztosította a projektet. Szerinte a pozitív döntés mérföldkő lehet a digitális euró történetében, és fontos lépést jelenthet az európai pénzügyi szuverenitás erősítése felé.

