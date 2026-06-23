A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 193,9 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 139 301,72 ponton zárt kedden.
Estére meggyengült a forint: így áll most az euróval szemben
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az eurót délután hat órakor 355,57 forinton jegyezték a reggel hét órai 352,70 forintos jegyzés után. A dollár jegyzése 312,41 forintra ment fel 308,85 forintról, a svájci franké pedig 385,81 forintra 381,64 forintról.
A forint kedd délutáni jegyzésén gyengébben állt a júniusi kezdésnél az euróval és a dollárral szemben 0,4 és 2,7 százalékkal, de 0,6 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.
Az év eleje óta a forint 7,5 százalékkal erősödött az euróval szemben, 4,6 százalékkal a dollár és 6,6 százalékkal a svájci frank ellenében.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa.
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
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Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1870,08 pontos, 1,36 százalékos emelkedéssel 139 495,62 ponton zárt hétfőn.
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