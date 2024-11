Orbán Viktor: A háború két legveszélyesebb hónapja következik ×

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Orbán Viktor miniszterelnök fél nyolc után pár perccel élő interjút adott a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában. Beszélt az ukrán-orosz háborúról. Putyinról és Benjamin Netanjahut is meghívta hazánkba, de megemlítette a megszületett bérmegállapodásokat is.

Orbán Viktor miniszterelnök fél hét után pár perccel élő interjút adott a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában. Orbán Viktor szerint Magyarország közvetlen veszélyben van az Ukrajnában zajló háború miatt, és a következő két hónap a konfliktus legveszélyesebb szakasza lehet. Utalt arra, hogy Donald Trump hivatalba lépéséig sötét időszak következik. A magyar kormány higgadtan kíván cselekedni, ezért összehívták a Védelmi Tanácsot. Az orosz-ukron háború kapcsán elhangzott, hogy "a háború két legveszélyesebb hónapja következik"- nyilatkozta a miniszterelnök. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Arról is beszélt, hogy igenis komolyan kell venni Putyint és Orbán azt mondta, a háború kirobbanására ha visszaemlékszünk, az oroszok témává tették hogy Ukrajna NATO tag lesz-e vagy sem? Ha nem is lesz tag, Ukrajna felfegyverzése elindult. Vlagyimir Putyin azt kérte, hogy erről legyen nemzetközi diskurzus. Amikor az oroszok módosítják a nukleáris doktrínát, az nem egy kommunikációs fogás lesz, ennek lesznek következményei - magyarázta Orbán. Emellett Orbán meghívta Benjamin Netanjahut Magyarországra. A Nemzetközi Törvényszék háborús bűnök és emberiség elleni bűncselekmények miatt elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy Netanjahut meghívta Magyarországra; a nemzetközi büntetőbíróság döntésének nem lesz következménye Magyarországon. Kellő biztonságban érdemi tárgyalásokat folytathat itt Izrael miniszterelnöke, ha elfogadja a meghívást - fejtette ki. A magyar bérmegállapodásról elmondta, hogy a gazdasági semlegességen nyugvó gazdaságpolitika lényege, hogy gazdaság és kkv-k segítése mellett a cél a bérek vásárlóerejének emelése, hogy felvehessék a bérek a versenyt az inflációval. Ennek pedig a bértárgyalások kellenek. 3 éves bérmegállapodás született a bértárgyalásokon és ígéretet tett arra, hogy a bérminimum értéke az infláció mértéke felett lesz a következő 3 éveben. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Egyébként jövőre 9 százalékkal emelkedik a minimálbér és 7 százalékkal a garantált bérminimum. A felek nemcsak egy, hanem három évre állapodtak meg. A minimálbér 2025-ben 9 százalékos emeléssel 290 800 forintra növekszik, 2026-ban 13 százalékkal, 2027-ben pedig további 14 százalékkal fog emelkedni az összege, a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedik, a jelenlegi 326 ezer forintos összeg 348 800 forintra. Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán

