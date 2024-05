Most az asztalra csapnak a magyar gazdák? Ezt kérik a kormánytól: közel a teljes csőd

Nyílt levelet küldött a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége Magyarország Kormányához. A levelet változtatás nélkül közöljük.

"Demonstrációk, tízezeres felvonulások, traktordübörgéstől hangos fővárosok. Az uniós gazdatársadalom egy emberként mozdult meg az agráriumot súlytó intézkedések miatt. A probléma uniós szintű, termelők tömegei váltak önhibájukon kívül veszteségessé a háború piacra gyakorolt negatív hatásai, a beáramló ukrán gabona és az elhibázott uniós szabályozás következtében. Legnagyobb bajban a kelet európai gazdálkodók, ezen belül is a magyar termelők vannak. Nálunk a legalacsonyabbak a felvásárlási árak és legmagasabbak az input költségek.

Bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, tömeges csődveszély. Ezt éli át jelen pillanatban a hazai gazdatársadalom. A Magyarországon meghatározó növények termesztése tavaly - átlagos termelési színvonal felett is - veszteségessé vált és az idei évi kilátások sem adnak okot a bizakodásra. A felvásárlási árak jóval nagyobb mértékben csökkentek, mint ahogy a termeléshez szükséges inputok ára mérséklődött, ráadásul a megtermelt növényekre alig van kereslet.

A baj nagyságát jól jelzi, hogy az országgyűlés FIDESZ-es alelnöke is rendkívül súlyosnak minősítette a kialakult helyzetet, hektáronként átlagosan 94.000 forint veszteségről számolt be Magyarország legnagyobb érdekegyeztető fórumán, az NGTT-n. Ezt a veszteséget sok esetben az elmúlt évek tartalékai sem képesek fedezni, így termelők tömegei számára a túlélés is kérdésessé vált.

A csődveszélyt felismerve több kelet európai tagállam a termelői megsegítésére sietett, így tett például Lengyelország kormánya is, ahol hektáronként 80.000 forintnyi plusz támogatással segítik a gazdálkodókat.

Nálunk is azonnali, érdemi intézkedésre van szükség, amire a MOSZ korábban már javaslatot is tett. A költségvetés nehéz helyzete nem jelenthet kifogást. Nem csak azért nem, mert sok minden másra, így például arra is van pénz, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának 50 milliárd forintot juttassanak, hanem azért sem, mert ebben a helyzetben súlyos hiba lenne magára hagyni a termelőket, a falusi közösségeket.

A MOSZ véleménye szerint a hazai élelmiszerellátás biztosításának felelősségét magára vállaló termelők helyzetének stabilizálása, életben maradásának biztosítása, a nehéz helyzetben lévő falvak népességmegtartó képességének megőrzése alapvető nemzeti érdek.

Kérjük a Kormányt, hogy - több kelet európai országhoz hasonlóan -, azonnali intézkedésként hirdessen meg egy, az önhibájukon kívül bajba került termelők megsegítésére irányuló programot, legalább 100 milliárd forint keretösszeggel.

Alapvető magyar érdek a tömeges csődök elkerülése, a vidék életben maradásának, a hazai élelmiszerellátás biztosításának megőrzése."

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) nyílt levelét közöltük.