Eldobod az agyad: kamulagzit tartott a NAV, amin szinte mindenkit elkaszáltak

Egy NAV-nak dolgozó nő elmesélte a Rádió1 Balázsék című műsorában, hogyan tartottak egy alkalommal kamuesküvőt az adóhatóság emberei, aminek a végén szinte mindenkit megbüntettek.

A Rádió1 műsorában egy, a NAV-nak dolgozó hölgy elmesélte, hogyan tartottak kamuesküvőt, aminek a végén röpködtek a büntetések. A legnagyobb problémák abból adódtak, hogy szinte alig volt olyan szakember a rendezvényen, aki adott számlát. Az "esküvőt" egy hónap alatt szervezeték le és körülbelül félmillió forintba került a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

A Blikk által is szemlézett eset szerint büntetést kapott a DJ, a sminkes, a tortás és még az autómosó is. A beszélgetésből kiderült, hogy a büntetések mellett azért egy jót is buliztak a NAV-osok a kamuesküvőn.

"A rendezvényszervező betámadott minket, hogy megszondáztat mindekit, mert az adóellenőrök munkában nem ihatnak. Akkor mondtam neki, hogy ezzel egy probléma van, azok, akik a jegyzőkönyvet felvették nem ittak" – mesélte a nő.