Komoly betiltási hullámot tervez Brüsszel: rengeteg termék tűnhet el a magyar boltok polcairól

Az Európai Bizottság a közeljövőben javaslatot tervez tenni az úgynevezett "örökkévaló vegyi anyagok" (PFAS-ok) használatának korlátozására a fogyasztási cikkekben. A tervezett intézkedés célja, hogy csökkentse ezen anyagok környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait, miközben figyelembe veszi az ipar egyes szektorainak igényeit is - írja a Reuters.

Az EU környezetvédelmi biztosa, Jessika Roswall a Reutersnek adott interjújában kifejtette a Bizottság álláspontját. "Tudjuk, hogy a fogyasztási cikkek betiltására törekszünk" - nyilatkozta Roswall. "Ez persze fontos nekünk, embereknek, de a környezet számára is, de szerintem az ipar számára is, hogy tudják, hogyan lehet fokozatosan kivonni a PFAS-okat."

A PFAS-ok, vagyis a perfluoralkil- és polifluoralkil-anyagok rendkívül ellenállóak a környezeti hatásokkal szemben, nem bomlanak le, ezért felhalmozódhatnak az ökoszisztémákban, az ivóvízben és az emberi szervezetben. Ezeket az anyagokat széles körben alkalmazzák különböző termékekben, a kozmetikumoktól kezdve a tapadásmentes szerpenyőkön át egészen a repülőgépekig és szélturbinákig.

A tervezett korlátozás nem lenne teljes körű. Az EU javaslata várhatóan kivételeket fog tartalmazni bizonyos alapvető ipari felhasználások esetében. Roswall szerint ilyen kivételek lehetnek például az asztma inhalátorok vagy az elektromos járművekben használt félvezetők. Azonban még ezekben az esetekben is várhatóak korlátozások, például az ártalmatlanítás módjára vonatkozóan.

A javaslat kidolgozása során az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) számos észrevételt kapott különböző iparági szereplőktől. Többek között az autóipari, a tiszta energia- és a műanyagágazat képviselői kértek kivételeket bizonyos felhasználási területekre.

A PFAS-ok használatának korlátozása nem csak környezetvédelmi, hanem jogi szempontból is fontos kérdés. Az Egyesült Államokban már több milliárd dolláros perek zajlottak le olyan vállalatok ellen, mint a 3M és a Chemours Co, vízszennyezés miatt. Európában is várható hasonló perek megjelenése.

Hélène Duguy, a ClientEarth környezetvédelmi jogi szervezet ügyvédje figyelmeztetett: "A ClientEarth szorosan figyelemmel kíséri a vállalatok PFAS-okkal kapcsolatos magatartását, és nem fog visszariadni a fellépéstől." Az Európai Bizottság javaslata várhatóan legkorábban jövőre készülhet el, mivel a kivételek pontos meghatározása még folyamatban van. A tervezett intézkedés célja, hogy egyensúlyt teremtsen a környezetvédelem, az emberi egészség védelme és az ipari érdekek között.